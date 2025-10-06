Un colegio y hasta el 40% de las viviendas están en riesgo de inundación en las partidas de Alicante Un estudio de la Universidad avisa del peligro en caso de riada en los núcleos rurales de la ciudad

Tere Compañy Martínez Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 12:42 Comenta Compartir

Una de cada cinco viviendas en las partidas rurales de Alicante se encuentran en áreas con peligrosidad de inundaciones, según la investigación realizada desde la Universidad de Alicante por Carles Vaquer Pastor. La cifra todavía es más grave en algunas zonas como la Cañada del Fenollar por la presencia de la Rambla de l'Alabastre y su convergencia con la Rambla del Rambutxar. La confluencia de ambas pone en peligro de inundación al 40% de las construcciones existentes (1.320 urbanas y rústicas) y al colegio público de la zona.

De las casi 9.000 construcciones y viviendas identificadas y cartografiadas en las partidas rurales de Alicante, unas 1.800 se encuentran expuestas a fenómenos naturales peligrosos cuando se producen lluvias intensas. Se trata tanto de viviendas en suelo urbano, sin servicios públicos básicos, como en suelo rústico. Además, en estas últimas «no se estaría cumpliendo con la normativa urbanística vigente«, advierte el investigador.

Las partidas rurales de Alicante presentan un relieve formado principalmente por cañadas de fondo plano de aprovechamiento agrícola tradicional, que han perdido su función original por «un proceso de desuso y de ocupación» constructiva. El abandono agrícola por suelo construido «favorece una baja infiltración y una alta escorrentía superficial», lo que provoca «un gran peligro en episodios de lluvias intensas«. Recuerdan, por ejemplo, la riada de 1982 en Alicante, repetida en 1997.

«Muchas viviendas y construcciones irregulares se ubican cerca de ramblas o zonas deprimidas del terreno, donde el acceso a servicios básicos y redes de comunicación queda, a menudo, interrumpido durante las riadas«, indica el estudio de la UA. Una de las construcciones más sensibles es el Colegio Público CEIP Cañada del Fenollar. Cerca de 20 años hace ya que los barracones hicieron presencia en el centro y seis desde que se prometieron unas obras que deben garantizar mayor seguridad a la instalación. Por el momento, el proyecto está en manos del Ayuntamiento de Alicante, quien debe licitar las obras.

«Es preocupante ver como las personas que viven en estas partidas no solo tienen que hacer frente a la inseguridad física, también a la carencia de apoyo adaptado en caso de necesidad», afirma Carles Vaquer, autor del estudio.

No obstante, la asociación vecinal denuncia la «ausencia de responsables políticos, lo que supone una creciente indignación de la población residente», indica el informe de la UA. Los vecinos alertan de la saturación en el ambulatorio y el colegio, las deficiencias en la recogida de residuos y un aumento de la inseguridad. Las personas residentes piden «un mayor compromiso por parte del Ayuntamiento de Alicante».