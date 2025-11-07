Este es el cartel (sin IA) que anunciará la Cabalgata de Reyes Magos más antigua La obra seleccionada es de la joven ilustradora Ester Hernández | Las bases del concurso introducían como novedad la prohibición de usar inteligencia artificial para evitar la polémica de otros años

Pau Sellés Alicante Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:35 | Actualizado 12:19h. Comenta Compartir

La joven ilustradora valenciana Ester Hernández es la autora del cartel que anunciará la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoi, considerada la más antigua de toda España. El jurado ha elegido la obra que ilustrará la edición 141 de esta histórica cita por haber sabido captar su magia y tradición.

Hernández nació Alaquàs y tiene 26 años, y reconoce que siempre le han gustado las artes plásticas, dibujar, hacer manualidades y el lenguaje audiovisual. Después de estudiar un ciclo superior de animación digital, se graduó en Diseño Gráfico en la EASD de València.

A raíz de sus prácticas con Antoni Sendra (podenco.tv) y de los proyectos posteriores en su estudio, comenzó a experimentar con distintos materiales hasta encontrar su estilo actual, centrado en la plastilina como elemento base. Desde hace un tiempo comparte su proceso creativo, «manual e imperfecto», en su cuenta de Instagram @sudoripara__, «donde la inteligencia artificial no tiene cabida».

Ampliar

Sobre la inspiración del cartel, Hernández añade: «Quise reflejar la magia que aún siento cada Noche de Reyes. La plastilina es un material que todos asociamos con nuestros primeros años de vida, y son esos mismos años los que sostienen nuestra ilusión a lo largo del tiempo. Por otro lado, me parecía importante incluir algún elemento característico de la Cabalgata de Alcoy, así que decidí utilizar la escalera roja como estela de la estrella principal que aparece en la obra».

La artista ganador del pasado concurso fue acusado de utilizar IA para elaborar su obra

Como principal novedad de esta edición, las bases incluían la prohibición expresa del uso de inteligencia artificial en la creación de las obras, con el objetivo de «garantizar su autenticidad y el valor artístico de cada propuesta». Presumiblemente, esta medida se ha implantado para evitar polémicas como la del concurso del año pasado, cuyo ganador fue acusado de utilizar esta tecnología en el proceso creativo.

El jurado ha estado compuesto por cinco miembros del ámbito del diseño y las artes plásticas, además de una representante del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, que ha aportado la mirada del público más joven.

«Más que un desfile»

La Cabalgata de Reyes Magos de Alcoi es mucho más que un desfile. Forma parte de una trilogía navideña única junto con las Pastoretes, el Bando Real y el Belén de Tirisiti, además de la visita al Campamento Real, que convierten la ciudad en un auténtico escenario de magia, emoción y tradición.

El concejal de Fiestas ha subrayado que «a diferencia de otras poblaciones, nuestras fiestas de Navidad no son exclusivamente infantiles. En Alcoi, toda la ciudadanía participa y se deja llevar por la ilusión como si regresara a la infancia. Es una experiencia colectiva que nos une y nos emociona a todos y todas».