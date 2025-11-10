Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Uno de los belenes de Alicante en 2023. Shootori

Llega la Navidad a Alicante: el Ayuntamiento instala los primeros belenes

Los artesanos belenistas ultiman las escenas que se inaugurarán a finales de mes

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:13

Alicante ya casi huele a mazapán y turrón. La Navidad está muy cerca y los maestros artesanos de la Asociación de Belenistas han comenzado con el montaje de dos de los primeros belenes de la ciudad. El tradicional belén del zaguán del Ayuntamiento y del Belén Social de la plaza de la Montañeta, formado por cuatro escenas que combinan lo bíblico y lo popular, ya empiezan a tomar forma.

Las piezas, que llevan elaborándose desde febrero en los talleres de los belenistas, han empezado a ocupar su lugar en los bajos de la Casa Consistorial y en la céntrica plaza alicantina. En el caso del belén del Ayuntamiento, la escena principal destaca por su profundidad y por el realismo de los decorados, que recrean un paisaje bíblico de gran tamaño.

Momentos del montaje de los belenes. AA
Imagen principal - Momentos del montaje de los belenes.
Imagen secundaria 1 - Momentos del montaje de los belenes.
Imagen secundaria 2 - Momentos del montaje de los belenes.

El belén de la Montañeta, por su parte, incluirá dos escenas de inspiración religiosa y otras dos que reflejan costumbres populares, una de las señas de identidad del colectivo belenista. La inauguración está prevista para el miércoles 26 de noviembre, coincidiendo con la Noche del Belén, mientras que el montaje del Ayuntamiento abrirá sus puertas al público un día después, el jueves 27.

Ambos forman parte de la ruta de Visitas Guiadas a los Belenes, organizada por la Asociación los días 16 y 18 de diciembre, junto con los nacimientos instalados en la Conselleria de Innovación (plaza de Gabriel Miró), la Diputación y la estación de ADIF.

Con cada pieza colocada, Alicante se prepara para encender su espíritu navideño, de la mano de unos artesanos que convierten cada rincón en un pequeño escenario de tradición y emoción.

