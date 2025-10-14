Alicante estrenará una nueva plaza polivalente en el supereje deportivo de la Vía Parque El Ayuntamiento transformará la actual pista de Virgen de los Lirios en el barrio Tómbola en un complejo multidisciplinar al aire libre

La Vía Parque continúa su transformación hacia el nuevo supereje deportivo de Alicante. El Ayuntamiento ha anunciado la transformación de la actual pista de la calle Virgen de los Lirios del barrio Tómbola en una nueva plaza polivalente para el deporte al aire libre.

Así, el actual recinto de 'futbito' se convertirá, con una inversión de casi 600.000 euros, en una superficie capaz de albergar distintas modalidades del deporte de pelota; entre ellas, fútbol, tenis y balonmano.

Esta actuación se enmarca en el 'Proyecto de adecuación y mejora de la zona deportiva en calle Virgen de los Lirios', cuyas obras proponen una remodelación integral de este espacio de la Zona Norte de Alicante, enmarcada en el nuevo supereje deportivo de la Vía Parque.

Fuentes municipales han explicado a preguntas de TodoAlicante que estas obras respondes a las demandas vecinales para modernizar el parque deportivo, sobre todo, en un barrio que vive una auténtica transformación hacia el deporte.

De este modo, la actual pista deportiva de la calle Virgen de los Lirios será una plaza de uso público versátil, accesible e integrada en su entorno urbano. Eso sí, las obras, con ocho meses de plazo de ejecución, permitirán a este punto de la ciudad de Alicante mantener su carácter como espacio para la actividad física al aire libre.

Más deporte en el barrio Tómbola de Alicante

La nueva plaza deportiva de la calle Virgen de los Lirios sumará un nuevo espacio al barrio Tómbola, donde destaca el polideportivo -a transformar en el futuro complejo Tómbola Arena- con un campo de fútbol once de césped artificial capaz de dividirse en dos campos transversales de fútbol siete.

Es ahí, en las inmediaciones de la calle Penáguila de Alicante, donde también coexisten una pista polideportiva y dos pistas de pádel junto a vestuarios y aseos públicos.

Esto también queda próximo al campo de fútbol 'Sandra Paños' en el barrio anexo de Divina Pastora, pensado para el fútbol once con la capacidad de dividirse en dos campos transversales de fútbol siete, vestuarios, conserjería y aseos públicos.

Supereje deportivo de la Vía Parque

Estas instalaciones, a las que pronto se unirá la nueva plaza deportiva de la calle Virgen de los Lirios, forman parte del supereje deportivo de la Via Parque de Alicante, que recorre la Zona Norte de la ciudad.

Se trata de un eje de tecnificación deportiva que, según anunció este lunes el alcalde Luis Barcala, presta servicio, principalmente, a los barrios Garbinet, Juan XXIII, 400 Viviendas, Virgen del Carmen, Parque Lo Morant, Altozano, Los Ángeles, Tómbola, Rabasa y Divina Pastora.

Será en la parcela de la Vía Parque, entre las glorietas del Gestor Administrativo -o de la Universidad- y del Ilustrador Javier Sáez, donde se ubicará un nuevo espacio público de tecnificación deportiva que albergará instalaciones cubiertas para algunas discriplinas como son el badminton, el tenis de mesa, el judo y el remo.

En este mismo eje, en dirección a Vistahermosa ya se encuentran el observatorio, las piscinas y el polideportivo de la Vía Parque, que «funciona a pleno rendimiento con los clubes y el deporte formativo», matizó Barcala; con hincapié en baloncesto y fútbol además de futuros deportes tecnificados.

A todo ello se unirá otro proyecto, promovido por la Fundación Lucentum, como es la Ciudad del Baloncesto en la calle Polop, que se ubicará en tres parcelas de titularidad municipal con una superficie de 13.000 metros cuadrados.

El diseño de este futuro espacio en el supereje deportivo de la Vía Parque incluye un pabellón cubierto para varias pistas y tres de minibásket, además de tres canchas exteriores y un edificio moderno y funcional para el alojamiento y la formación de los deportistas.