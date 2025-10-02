Las cifras de la 'Ciudad del Baloncesto' del Lucentum de Alicante: 11 millones y 30 años para ser rentable «Estas instalaciones nos darán un salto cualitativo y nos permitirán no depender de nadie al contar con un activo propio», afirma Adriasola

T. A. Alicante Jueves, 2 de octubre 2025, 16:21 | Actualizado 16:38h. Comenta Compartir

La «Ciudad del Baloncesto», complejo deportivo que diseñado por el Lucentum y que cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento de Alicante, tendrá un coste aproximado de 11 millones de euros que serán asumidos por inversores privados, según ha desvelado este jueves el presidente del club, Dani Adriasola.

El dirigente ha presentado, en una rueda de prensa, los planos del complejo, que contará con un pabellón cubierto, varias pistas de baloncesto y mini básket, además de una residencia para 180 deportistas. «Para nosotros este proyecto es un sueño y vamos a hacer todo lo posible para llevarlo a cabo», dijo Adriasola, que explicó que el club está buscando «buenos compañeros de viaje» para llevarlo a cabo, entre los que se puede encontrar la familia mexicana Díaz, nuevos socios de la entidad.

«Estas instalaciones nos darán un salto cualitativo y nos permitirán no depender de nadie al contar con un activo propio», añadió Adriasola, que dijo ser consciente de que en Alicante en los últimos tiempos «se promete mucho y se hace poco». «Nosotros no hemos prometido nunca nada que no se haya llevado a cabo. Sólo pedimos que nos dejen intentarlo. No vamos a cejar en el empeño hasta lograrlo porque es bueno para el club y la ciudad», apostilló.

Adriasola desveló los orígenes del proyecto, cuya idea inicial fue de un grupo inversor chino vinculado al club el pasado año, y mostró fotografías y planos de los terrenos, de titularidad municipal. La residencia de los jugadores estará situada en un edificio de tres plantas y con ella se pretende ampliar la base deportiva de la entidad.

«La cantera tiene que ser autosostenible porque la idea es que vengan jugadores de todo el mundo», dijo Adriasola, que adelantó que una de las ideas es darle a la academia el sello NBB School, lo que supone una garantía de calidad internacional.

El presidente agradeció el apoyo absoluto del Ayuntamiento y explicó que el proyecto debe salir a licitación, por lo que calculó que los trámites administrativos y burocráticos pueden llegar a los dos años.

La directiva del Lucentum calculó que el periodo de explotación de la instalación deberá estar próximo a los 30 años para ser rentable a los inversores y abrió el complejo, pese a ser una idea de su club, a todas los equipos de baloncesto de la ciudad que necesiten instalaciones.

Por último, el dirigente lucentino no renunció a optar a la explotación del Centro de Tecnificación, escenario en el que juega el primer equipo, ya que señaló que los pabellones «no son rentables si no se explotan».

Sin embargo, Adriasola admitió que en el caso del recinto alicantino «es complicado sacarle rendimiento», ya que recordó que está situado en una zona «sin restauración y en la que difícilmente encaja nada más», en alusión a comercios y zonas de ocio

