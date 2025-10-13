Barcala anuncia la futura ciudad deportiva del Hércules en una parcela de 120.000 m2 en la Albufereta La instalación contará con un estadio para 3.000 espectadores, campos de fútbol, piscina cubierta y gimnasio

Lucas V. Belmar Alicante Lunes, 13 de octubre 2025, 15:48 | Actualizado 16:25h.

El alcalde de Alicante Luis Barcala ha anunciado este lunes, en el debate sobre el estado de la ciudad, que el Ayuntamiento está en «conversaciones muy avanzadas» para la construcción de la primera ciudad deportiva del Hércules, una aspiración histórica del club centenario.

Barcala ha calificado al Hércules como «el club más representativo y conocido» de Alicante y ha explicado los siguientes detalles del proyecto: «La ciudad deportiva se ubicará en una parcela de 120.000 metros cuadrados en la Albufereta, en las inmediaciones del Club Atlético Montemar, y contará con un estadio para 3.000 espectadores, así como varios campos, una piscina cubierta y un gimnasio».

El alcalde ha destacado su apuesta firme y decidida por «la colaboración público-privada» y ha añadido: «Debemos ir de la mano para fomentar el deporte formativo y mejorar nuestras instalaciones. Esta ciudad deportiva será también un complejo integral de alto rendimiento y queremos que sea un referente deportivo y social para Alicante».

Actualmente, el Hércules sólo cuenta con un campo de entrenamiento en la partida de Fontcalent en unos terrenos propiedad de Enrique Ortiz y la construcción de una ciudad deportiva es uno de los grandes debes del empresario alicantino desde que cogiera las riendas del club hace 25 años.

El Hércules se encuentra actualmente en una delicada situación deportiva ya que es el colista de grupo II de Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español. El proyecto para regresar al fútbol profesional ha comenzado de la peor manera posible con Rubén Torrecilla a los mandos, puesto que el equipo ha perdido cuatro de los seis encuentros disputados.

Torrecilla sigue como entrenador mientras se continúa con la búsqueda de técnicos de garantías y la afición está de uñas por la errática marcha del equipo. Pese a todo, la salud del Hércules es más que buena debido a su fiel masa social, que está a prueba de todo tipo de sinsabores. El club del Rico Pérez cuenta con 11.500 abonados y el anuncio de Barcala de la futura ciudad deportiva ha sorprendido a propios y extraños.