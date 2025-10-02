El nuevo préstamo de cinco millones de Alicante permitirá pagar las obras en Las Cigarreras, La Torreta, Playa de San Juan y la nueva Comandancia El Ayuntamiento aprueba la contratación del crédito a Arquia Bank al no poder utilizar sus remanentes por la regla de gasto del Gobierno

Alicante cuenta con una inyección extra de cinco millones de euros para finalizar distintos proyectos en los barrios de la ciudad. La Junta de Gobierno ha celebrado una reunión extraordinaria este jueves para aprobar la adjudicación de un préstamo que permita concluir las inversiones pendientes en los Presupuestos 2025.

La decisión municipal ha acordado contratar el crédito, por valor de 4.888.810 euros, a Arquia Bank. Asimismo, la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, denuncia que el Ayuntamiento no pueda cubrir estas inversiones con remanentes por la regla de gastro «impuesta por el Gobierno central».

De este modo, el Consistorio ha optado por «esta fórmula» para continuar con proyectos y obras pendientes como la rehabilitación de Las Cigarreras, las obras del parque del Pau 2-La Torreta, la futura zona deportiva de la playa de San Juan y la reurbanización del solar que albergará la nueva Comandancia de la Guardia Civil.

Además, este crédito contará con una partida reservada para que el Ayuntamiento adquiera vehículos, vestuario y maquinaria para el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Alicante.

Reparto del crédito por obras

El Ayuntamiento ha explicado que el grueso de este nuevo préstamo se destinará, con hasta 3,4 millones de euros, a la ejecución de las obras de rehabilitación del complejo Las Cigarreras. El resto, salvo la reserva para el Speis, se repartirá en otros proyectos pendientes en los Presupuestos.

En este sentido, el crédito permitirá sufragar parte de los presupuestos de obras como la finalización del parque del Pau 2-La Torreta, con presupuesto base de 3.633.376,19 euros; del superespacio deportivo de la playa de San Juan, con una oferta económica de 1.803.516,68 euros; y las obras de la nueva Comandancia, un acuerdo con el grupo municipal Vox.

Condiciones del préstamo

La adjudicación de este préstamo se realiza a Arquia Bank que ha sido la entidad mejor valorada de las diez que se presentaron a la licitación. El plazo de ejecución es de siete años, dividido en dos períodos.

Un primer período de disposición con carencia de amortización, de dos años de duración, el cual se extenderá desde la fecha de racionalización del contrato hasta el primer vencimiento de amortización de capital, previsto para mediados del año 2027 y un segundo período de amortización de capital con una duración de cinco años a contar a partir de la finalización del periodo de carencia.