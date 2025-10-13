Alicante, a debate La ciudad afronta una sesión clave sobre limpieza, vivienda y grandes proyectos, a la espera de los anuncios de Barcala

Tere Compañy Martínez Alicante Lunes, 13 de octubre 2025, 09:02

El Debate sobre el Estado de la Ciudad, la cita política marcada en rojo cada otoño, llega este 10 de octubre al salón de Plenos del Ayuntamiento de Alicante cargado de expectativas.

Antes de que comiencen los discursos, las posturas están claras. El Partido Popular defenderá su gestión y exhibirá las actuaciones realizadas, mientras se espera que el alcalde, Luis Barcala, aproveche su turno de intervención para realizar nuevos anuncios. La oposición no dejará pasar la ocasión para trasladar sus demandas, exigir cambios y presionar al primer edil en el contexto de la negociación de los presupuestos municipales.

Durante las cerca de cuatro horas que durará la sesión, volverán a escena los temas que más preocupan a los alicantinos: la limpieza, la vivienda y el turismo, además de la situación de los grandes proyectos de la ciudad. Barcala podría actualizar el avance de la ordenación del futuro Parque Central y la estación Intermodal, los progresos del Plan General Estructural —que sustituirá al PGOU de 1987— o la puesta en marcha de nuevos sectores urbanísticos como Las Lomas de Garbinet.

El pleno comenzará a las 9:30 horas. Abrirá la sesión el alcalde y, a continuación, intervendrán los grupos municipales en dos rondas de 15 y 10 minutos por orden de menor a mayor representación: EU-Podem, Compromís, Vox, PSOE y PP. Barcala cerrará el debate con un turno final sin limitación de tiempo.

Partido Popular

El PP afronta el debate como una oportunidad para que todos los grupos expongan sus propuestas y contrasten ideas. La portavoz Mari Carmen de España será la encargada de defender la posición del grupo popular.

El protagonismo recaerá, como es habitual, en Luis Barcala, que abrirá y cerrará la sesión. Su intervención suele concentrar la mayor atención, tanto por el balance de gestión —en este caso, en el ecuador de la legislatura— como por los posibles anuncios de futuro. En 2024, el alcalde presentó el cheque bebé y las ayudas al alquiler para jóvenes.

«Esperamos un debate constructivo en el que todos los miembros de la corporación aporten para seguir mejorando la ciudad, la calidad de vida de los alicantinos y la igualdad de oportunidades», afirmó el portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Villar, en la previa de la sesión.

PSOE

La portavoz socialista, Ana Barceló, será la encargada de plantar cara al equipo de gobierno. Su grupo aprovechará la sesión para denunciar la falta de diálogo del PP más allá de Vox y la ausencia de avances en la ciudad respecto al año pasado.

El PSOE centrará su intervención en temas como la sostenibilidad, la vivienda, los servicios sociales, la justicia social y la limpieza. Barceló llevará al pleno el cierre del centro sociosanitario de Plaza América, la falta de vivienda pública, el problema de los pisos turísticos y el aumento de la tasa de basura.

La edil también pondrá en valor la labor del grupo como oposición «comprometida con la ciudadanía y con las entidades vecinales», subrayando su papel de fiscalización al equipo de Barcala.

Vox

VOX, que ha sido el socio necesario del PP para aprobar los presupuestos en los últimos años, llega al debate con tono de advertencia. La portavoz Carmen Robledillo recordará las medidas impulsadas gracias a sus acuerdos con el gobierno local, como la declaración de Alicante como zona castellanohablante, la oficina de maternidad o las acciones contra la okupación.

Sin embargo, Robledillo reclamará la ejecución de las 30 medidas pactadas en el último presupuesto y avisará de que, si no se cumplen, el PP tendrá que negociar con el PSOE las cuentas 2025.

El discurso de VOX girará en torno a la limpieza urbana, la seguridad, el apoyo a las familias y las infraestructuras pendientes, así como a las promesas incumplidas con los comerciantes.

Compromís

El portavoz valencianista Rafa Mas aprovechará su intervención para «desenmascarar la gran estafa de este gobierno», en referencia al PP, al que acusa de gobernar para intereses privados y lobbies turísticos.

Mas expondrá lo que considera una «pésima gestión» y la falta de negociación real de Barcala con la oposición, más allá de Vox.

Desde Compromís, el objetivo será presentar una oferta política de cambio y proyectar «una visión de futuro» para la ciudad. «No vamos a perder el tiempo presentando acuerdos: el PP siempre ha incumplido los pactos alcanzados», ha señalado el portavoz.

EU Podem

El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, centrará su discurso en la posibilidad de un cambio de gobierno en 2027.

Defenderá una alternativa «justa, verde y participativa» frente al «retroceso del gobierno PP-Vox», y abordará cuestiones como la emergencia social, la vivienda, la limpieza o el bloqueo de infraestructuras.

El grupo planteará un modelo de ciudad que «vuelva a ser casa común, con un gobierno al servicio de la gente y del bien común, no de los intereses privados».