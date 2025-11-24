Alicante encadena otros dos nuevos apagones en los barrios con más de seis horas de cortes de luz Varias calles de la ciudad sufrirán la interrupción del suministro eléctrico por trabajos de mantenimiento en la red

La ciudad de Alicante se prepara para sufrir una nueva tanda de apagones programados esta semana. La compañía eléctrica ha anunciado tres cortes de luz que afectarán a vecinos de diferentes barrios.

De nuevo, la duración de estos nuevos cortes de luz en Alicante irán desde 30 minutos hasta seis horas y media, entre este martes 25 de noviembre y miércoles día 26.

Una de las calles afectadas por los cortes de luz en Alicante.

La primera interrupción tendrá lugar este martes en el barrio del Pla, desde las 8.30 hasta las 9 horas, con un corte corto que coincidirá con la hora punta de entrada a colegios y comercios.

Las calles afectadas por el corte de luz son la avenida Periodista Rodolfo Salazar, Enrique Monsonis Domingo, Felipe Herrero Arias, Impresor Fernández Planelles, Maestro Luis Torregrosa y San Mateo.

Cortes de luz en Alicante el 25 de noviembre Avenida Periodista Rodolfo Salazar: 44, 48, 50, 52

Calle Enrique Monsonis Domingo: 1, 3

Calle Felipe Herrero Arias: 21, 27, 29, 30, 31

Calle Impresor Fernández Planelles: 1, 3, 5, 7

Calle Maestro Luis Torregrosa: 21, 23

San Mateo: 62, 64, 65, 66, 68

Estas calles del Pla de Alicante volverán a quedarse sin luz por la tarde de este martes, entre 16.30 y 17 horas, con segundo corte de 30 minutos que afectará a comercios y hogares.

Sin embargo, el apagón más importante llegará el miércoles 26 de noviembre, cuando el suministro se interrumpirá desde las 8.30 hasta las 15 en el centro de Alicante.

Serán 6 horas y 30 minutos sin electricidad, un corte que afectará a la avenida Eusebio Sempre y la calle Profesor Manuel Sala.

Corte de luz en Alicante el miércoles 26 de noviembre Avenida Eusebio Sempere: 11

Calle Profesor Manuel Sala: 7, 1

La empresa eléctrica señala que estas interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento y mejora de la red para evitar averías de mayor alcance en el futuro, aunque los vecinos afectados no ocultan su preocupación ante cortes tan prolongados.