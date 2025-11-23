Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La plaza de Gabrie Miró sin vida por los cortes de luz. AM

Los cortes de luz dejan sin vida la plaza de Gabriel Miró de Alicante: «No podemos servir ni un café»

«Tenemos mesas reservadas para la hora de comer, pero sin electricidad no podemos hacer absolutamente nada», claman los establecimientos

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:27

Comenta

El reloj marca las 10.30 horas de la mañana de este domingo en la plaza de Gabriel Miró y las primeras persianas empiezan a subir. Lo hacen una hora más tarde de habitual y sin posiblidad de llenar de luz el interior de los locales. La electricidad, según prevén, no llegará hasta las 14 horas, como pronto.

La escena es casi surrealista, con locales a medio abrir, trabajadores dentro y una plaza entera completamente desanjelada. Y es que la hostelería está sufiendo en primera línea un corte de luz programado de seis horas en pleno centro tradicional de Alicante.

La plaza de Gabriel Miró cerrada por los cortes de luz. AM

Los negocios habían sido avisados de este apagón, reconocen varios de los trabajadores, pero aun así muchos bajan «por si acaban antes», agarrándose a la esperanza de poder sacar aunque sea unas pocas comandas antes de la avalancha de reservas del mediodía.

La realidad, sin embargo, resulta bastante tozuda con cafeteras apagadas -las cuales se aprecian desde las cristaleras de los negocios, vitrinas sin funcionar y terrazas todavía sin montar.

Aviso de cortes de luz en Gabriel Miró. AM

«Siempre abrimos a las 9.30 horas», cuenta una empleada, resignada, mientras espera junto a otra compañera -su bare abre a las 10.30 horas- sin poder poner en marcha nada aún.

«Mis jefes me dijeron que viniera más tarde, que abriera sin luz y sacara lo que pudiera», pero desde la puerta solo se aprecia oscuridad. «No podemos servir ni un café», lamenta.

La preocupación es evidente, ya que los restaurantes tienen reservas previstas para las 14 horas, justo cuando está previsto que termine el corte de luz. Pero nadie sabe si los trabajos acabarán a tiempo. «A ver cómo lo hacemos», reconocen. «Haremos lo que podamos».

