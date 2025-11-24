La ciudad de Alicante se blinda por la alerta amarilla: cierra los castillos y protege el Belén Gigante por riesgo de viento

Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El castillo de Santa Bárbara cerrado este lunes. AM

El Ayuntamiento activa el Plan de Emergencia que también clausura veladores, además de parques y jardines

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:58

Comenta

La ciudad de Alicante se ha blindado este lunes por el temporal de viento que azota este lunes. Ante la alerta amarilla decretada por la Aemet, por vientos que ya superan los 85 kilómetros por hora en el municipio, el Ayuntamiento ha procedido a activar el Plan de Emergencia.

Una de las medidas ha sido la ampliación del radio de vallado de protección de seguridad en el Belén Gigante, situado en la plaza del Ayuntamiento. También se han retirado también los veladores de esta zona.

Asimismo, el Ayuntamiento ha ampliado el radio de protección de los seis ángeles de la decoración navideña, además de cerrar el acceso a los parques y jardines en todo el casco urbano, así como a los castillos de Santa Bárbara y San Fernando.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en todoalicante.es

