Urgente La plaza del Ayuntamiento de Alicante se vuelve peatonal para siempre: así cambia el corazón de la ciudad
La plaza del Ayuntamiento coronada por el Belén gigante y cerrada al tráfico. SHOOTORI

La plaza del Ayuntamiento de Alicante se vuelve peatonal para siempre: así cambia el corazón de la ciudad

El tráfico queda cortado con grandes maceteros en San Telmo | A partir de enero solo podrán entrar autobuses y taxis, mientras se espera a la tercera fase que transformará el recinto en un gran espacio verde

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:23

La imagen del centro de Alicante ha cambiado para siempre. La plaza del Ayuntamiento ha quedado cerrada al tráfico de forma permanente desde este domingo, marcando un antes y un después en la movilidad del casco histórico.

Los operarios municipales han instalado grandes maceteros en la entrada por la calle San Telmo, un elemento disuasorio que bloquea por completo el paso de cualquier vehículo, tanto público como privado.

La medida pone en marcha la primera fase de la peatonalización total, que coincide además con la inauguración del Belén gigante, prevista para las 19 horas de este domingo.

Así, desde esta jornada y durante todas las fiestas, hasta el 6 de enero incluido, la plaza será un espacio cien por cien peatonal, reservado exclusivamente para viandantes, como ha quedado reflejado ya este domingo con los curiosos que se han acercado a fotografiarse con el Nacimiento de récord.

La plaza del Ayuntamiento coronada por el Belén gigante y cerrada al tráfico. SHOOTORI

Sin embargo, el cambio en esta plaza no termina aquí. La segunda fase comenzará a partir del 7 de enero, cuando la plaza seguirá libre de coches, pero permitirá el acceso restringido solo a autobuses urbanos y taxis, dejando fuera del circuito a todos los vehículos privados.

Además, según ha podido conocer TodoAlicante, este proyecto de peatonalización contempla una tercera fase todavía más ambiciosa, basada en una reurbanización completa que convertirá la plaza en un gran espacio verde, con más sombra, vegetación y zonas de estancia.

La transformación definitiva llegará más adelante, pero forma parte de un plan global para reconectar el centro con el peatón y reducir el tráfico rodado en el casco histórico. A este proyecto se suman otros como el futuro recorrido Alicante Nuevo Centro, en la calle San Vicente, o los ya ejecutados en las avenidas Constitución y Bailén.

