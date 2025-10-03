Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La Policía Local de Petrer y los Bomberos socorren al anciano.

Un coche aparcado destapa el drama de un anciano en Petrer: llevaba días tirado en el suelo de su casa

Los vecinos llamaron a la Policía Local porque no habían visto al hombre durante varias jornadas

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:54

Varios vecinos de Petrer han salvado la vida de un anciano tras observar que un coche permanecía estacionado en el mismo lugar durante días.

El vehículo pertenecía a un hombre mayor que vive solo, al que tampoco habían visto en la calle durante ese tiempo.

La preocupación fue creciendo entre los vecinos hasta que finalmente decidieron dar la voz de alarma.

Una llamada a la Policía Local de Petrer permitió activar un dispositivo urgente junto a los Bomberos, que se desplazaron inmediatamente a la vivienda del anciano.

Al llegar, los agentes comprobaron que nadie respondía y que la situación era alarmante, por lo que los bomberos forzaron el acceso al domicilio.

Una vez dentro, encontraron al hombre tendido en el suelo en estado «muy grave», tras haber permanecido así varios días sin poder moverse ni pedir ayuda.

Los efectivos actuaron con rapidez para asistirlo en los primeros momentos, mientras se pedía el traslado urgente a un centro hospitalario.

De forma paralela, se activaron también los Servicios Sociales Municipales para su atención y seguimiento.

