Dos detenidos por amenazar con un cuchillo y robar 700 euros en un comercio de Petrer

Pau Sellés Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:22 | Actualizado 09:38h.

Menos de 24 horas ha tardado la Policía Nacional en detener a dos varones, acusados presuntamente de un delito de robo con intimidación en la localidad de Petrer. Los arrestados, de 29 y 43 años de edad, se valieron de un cuchillo de grandes dimensiones para intimidar y amenazar al empleado de un establecimiento 24 horas y robarle todo el dinero que había en su caja registradora, que ascendía a un total de 690 euros.

Según las manifestaciones de la víctima, los dos varones accedieron al interior del establecimiento y, tras distraerle solicitándole unos chicles, uno de ellos se dirigió a la caja registradora al mismo tiempo que sacaba el arma blanca y comenzaba a amenazarle, diciéndole que, si llamaba a la policía, le iba a matar. Ante el temor de que su vida corriera peligro, la víctima accedió a abrir la caja y dejó que se llevaran todo el dinero de la recaudación.

Detenidos en su domicilio

Tras las primeras pesquisas, los agentes lograron identificar a uno de los autores de los hechos, concretamente al varón que esgrimió el arma blanca y sustrajo el dinero de la caja. Tras iniciarse el dispositivo de búsqueda, la detención se produjo en menos de 24 horas. A las pocas horas de la primera detención se consiguió identificar y detener al segundo autor.

Una vez detenidos, los agentes efectuaron la entrada y registro en los domicilios de ambos, donde se hallaron efectos que podrían haber sido utilizados en la comisión del delito.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda.