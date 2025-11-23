Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Un coche arde en plena carretera N-332 de Torrevieja tras ser embestido por detrás
Los Bomberos de Torrevieja apagan el vehículo incendiado.
Los Bomberos de Torrevieja apagan el vehículo incendiado.

Un coche arde en plena carretera N-332 de Torrevieja tras ser embestido por detrás

Los bomberos han logrado sofocar el fuego y retirar el vehículo antes de que el incidente fuera a más

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:22

Máxima tensión en las carreteras de Alicante durante este domingo. Horas después de que una mujer haya muerto en Sax, un coche ha comenzado a arder en la N-332 de Torrevieja tras ser embestido por detrás por otro vehículo.

Ha sido a las 13 horas de este domingo cuando se ha producido la colisión, que ha dejado el vehículo impactado envuelto en llamas en mitad de la calzada.

Los Bomberos de Torrevieja apagan el vehículo incendiado.

El incidente ha provocado un gran susto entre los conductores que circulaban por esta transitada vía del sur de la provincia de Alicante, que han dado aviso a los Bomberos de Torrevieja.

Los efectivos han acudido al lugar del accidente y se han encontrado con el turismo ardiendo, con una columna de humo visible desde varios puntos del municipio.

La intervención ha sido decisiva, logrando apagar el fuego en cuestión de minutos. De este modo, los bomberos han evitado que las llamas se propagaran o afectaran a otros coches que en ese momento circulaban por la N-332.

Así, una vez controlado el incendio, los efectivos han procedido a retirar el vehículo siniestrado de la carretera, permitiendo restablecer la circulación con normalidad.

Por el momento no han trascendido datos de heridos ni de la gravedad de los implicados en el accidente.

todoalicante Un coche arde en plena carretera N-332 de Torrevieja tras ser embestido por detrás