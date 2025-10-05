Segundo accidente de tráfico en menos de 24 horas en Alicante tras un choque frontal en la carretera de les Rotes Los servicios sanitarios y la Policía Local intervienen tras el violento siniestro ocurrido a última hora de la tarde

La grúa retira uno de los vehículos.

Adrián Mazón Alicante Domingo, 5 de octubre 2025, 22:22

La comarca de la Marina Alta de Alicante revive una nueva jornada marcada por los accidentes de tráfico. En menos de 24 horas se ha producido un segundo siniestro, esta vez en Dénia.

Dos vehículos han colisionado de forma frontal en la carretera de les Rotes, a la altura del cruce con la vía que conecta con el municipio vecino de Xàbia.

Ambulancia SVB tras el accidente. TINO CALVO La grúa llega al lugar del accidente. TINO CALVO La Policía Local controla el tráfico durante el accidente. TINO CALVO

El impacto, ocurrido a última hora de la tarde, ha sido violento y provocado graves daños materiales en ambos vehículos, que han quedado atravesados en la calzada.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), agentes de la Policía Local de Dénia y una grúa encargada de retirar los vehículos para restablecer la circulación.

Este segundo accidente de tráfico llega horas después de que un vehículo haya salido de la AP-7 a la altura de Pedreguer. Sus dos ocupantes han resultado heridos y los Bomberos se han desplazado hasta la zona para excarcelas a uno de ellos, atrapado entre los hierros.