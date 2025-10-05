Brutal accidente en la AP-7 de Alicante: un coche destrozado deja dos heridos, uno atrapado entre los hierros Los Bomberos han logrado rescatar al pasajero, que ha sido atendido por el equipo médico del SAMU

Las carreteras de Alicante han vuelto a vivir un brutal accidente de tráfico durante la mañana de este domingo. Ha sido en la AP-7, a la altura de Pedreguer, cuando un vehículo ha salido de la vía, dejando dos a sus dos ocupantes heridos.

El coche ha quedado totalmente destrozado tras este accidente de tráfico, al que han acudido los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante con el fin de excarcelar a uno de los heridos.

Los Bomberos han recibido el aviso a las 8.01 horas de este domingo, momento en que los efectivos del parque de Dénia han acudido a esta zona de la AP-7. Una vez allí han comprobado que uno de los heridos ha logrado salir del vehículo por sus propios medios, mientras el segundo ocupante ha quedado atrapado entre los hierros.

Así, los efectivos del Consorcio han socorrido a la víctima, procediendo al excarcelado. Tras ello, el herido ha sido atendido por el equipo sanitario desplazado hasta el lugar en una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente.

La intervención se ha saldado a las 9.43 horas de este domingo y en la misma han participado una unidad mando jefatura, una bomba pesada urbana, un furgón de salvamentos varios, un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Dénia del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Rescate de altura

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha actuado también con otro rescate de altura en el Cabeçó d'Or. Ha sido durante la tarde de este sábado cuando una mujer sufrió fuertes calambres que le impidieron proseguir la marcha por el sendero. Además, presentaba problemas de respiración.

Los Bomberos recibieron el aviso a las 13.36 horas de este sábado. Tras ello, movilizaron al grupo de rescate que salió a su encuentro en un punto cercano al refugio de montaña. Ahí el helicóptero tomó tierra con el fin de subir a la mujer y evacuarla hasta el parque de San Vicente, donde la esperaron los servicios sanitarios.