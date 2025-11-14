Muere al caérsele encima del coche una palmera en Torrevieja El ejemplar tenía picudo y el fuerte viento pudo haberla derribado

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Dramático accidente de tráfico ocurrido este viernes por la tarde en Torrevieja cuando un joven ha perdido la vida al caérsele encima del coche en el que estaba una palmera. Los hechos han ocurrido sobre las 18 horas en la CV-905, enfrente del Carrefour de la localidad salinera.

La palmera ha caído sobre un vehículo en lado del conductor, que resultó fallecido tras el impacto, según informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos. Las mismas fuentes certifican que el ejemplar estaba afectado por el picudo, por lo que cual estaba débil, y la posible acción del viento pudo precipitar su caída.

Ampliar

Al siniestro acudieron una unidad mando de jefatura; una bomba urbana pesada; un furgón de salvamentos con varios efectivos: un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Torrevieja..

Temas

Torrevieja

Bomberos