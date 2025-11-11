Sofocan un virulento incendio en un taller de coches en San Fulgencio El fuego afectó a distintos materiales, entre ellos a baterías de coches

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPB) ha sofocado un virulento incendio en un taller de automoción ubicado en una nave industrial de San Isidro. El fuego ha afectado a distintos materiales, como baterías de coche, y los efectivos lograron detener su avance hacia naves colindantes.

El suceso tuvo lugar este lunes a las 16.49 horas en una nave industrial de la calle Isla de Ibiza del polígono de San Fulgencio. Hasta allí se desplazaron varios efectivos del CPB para sofocar el fuego, que afectaba a un taller de coches y que estaba produciendo mucho humo.

Según indican desde el consorcio, los bomberos se centraron en tareas de extinción que incluyeron trabajos para evitar su propagaciónal resto de naves colindantes. Por fortuna el fuego tan solo provocó daños materiales y no hay ningún herido.

Debido a la cantidad de humo que había, los efectivos de emergencias tuvieron que instalar ventilación automática para despejar humos y gases de la nave industrial, dando por finalizada la operación a las 19.30 horas. En las labores de extinción participaron 10 dotaciones de los parques de bomberos de Orihuela, Torrevieja y Almoradí.

