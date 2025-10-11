Los bomberos han atendido 20 incidencias por el temporal de lluvia y viento durante la madrugada Pilar de la Horadada ha concentrado la mayoría de las actuaciones, con un operativo especial por riesgo de desbordamiento del canal Tajo-Segura

Tere Compañy Martínez Alicante Sábado, 11 de octubre 2025, 09:13 | Actualizado 09:34h. Comenta Compartir

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha intervenido en un total de 20 incidencias relacionadas con las intensas lluvias y el viento registradas desde la tarde del viernes hasta la madrugada del sábado, según ha informado el organismo en su parte oficial.

Las actuaciones se han repartido en doce localidades, aunque Pilar de la Horadada ha concentrado el mayor número, con cinco intervenciones, seguida de Elche, Orihuela y San Vicente del Raspeig, con dos cada una.

Los bomberos han atendido principalmente achiques de agua, filtraciones en viviendas y vehículos bloqueados por acumulaciones de agua, como el caso de una conductora que ha tenido que ser rescatada en el interior de su coche en Pilar de la Horadada.

Este municipio de la Vega Baja ha sido el más afectado por el temporal. Durante la noche se ha instalado un Puesto de Mando Avanzado (PMA) ante el riesgo de desbordamiento del canal Tajo-Segura, lo que ha llevado a declarar la Situación 1 del Plan Especial por Riesgo de Inundación.

Como medida preventiva, unas 70 personas de las zonas de Los Campillos, La Almazara y Los Villenas han sido evacuadas durante la madrugada, aunque todas han podido regresar ya a sus viviendas.

Además, la autopista AP-7 ha tenido que ser cerrada al tráfico en ambos sentidos a la altura del kilómetro 774, en el término de Pilar de la Horadada, debido a la acumulación de agua.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) ha sido desactivado esta mañana, aunque cuatro dotaciones de bomberos forestales permanecen en la zona en modo preventivo. En estos momentos no queda ninguna intervención abierta por lluvias, tras una noche en la que el mayor volumen de llamadas se ha concentrado entre las 19:45 y la 01:00 horas.

El Consorcio mantiene la vigilancia ante posibles incidencias durante la jornada de este sábado, conforme se evalúa la evolución meteorológica.