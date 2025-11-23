Muere una mujer en un accidente de tráfico en Sax Un hombre de 72 ha resultado herido por la colisión y evacuado al hospital de Elda

Adrián Mazón Alicante Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:47 Comenta Compartir

La mañana de este domingo ha comenzado con un trágico accidente de tráfico en el municipio de Sax, en el que ha fallecido una mujer cuya edad no ha trascendido.

Ha sido a las 8.57 horas cuando el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso de este siniestro vial.

De inmediato, se ha movilizado a los servicios de emergencia a través de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

Los efectivos sanitarios han asistido a un hombre de 72 años, que presentaba diversas lesiones por este accidente de tráfico.

Tras ser estabilizado, el hombre ha sido trasladado al Hospital General de Elda para recibir atención médica.

Mientras, los equipos sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida de la mujer tras este siniestro en las carreteras de Alicante.