Los bomberos rescatan en helicóptero a una senderista tras sufrir una lesión en Finestrat

Alejandro Hernández Finestrat Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:35 Comenta Compartir

Una senderista tuvo que ser rescatada en helicóptero este viernes en una zona montañosa de Finestrat tras sufrir una lesión que le impedía continuar la marcha. La mujer se encontraba en un paraje de complicado acceso, lo que obligó a movilizar recursos especiales por parte del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante.

Ante la imposibilidad de llegar hasta la herida por tierra, se activó al Grupo Especial de Rescate en Montaña (GERM) y al helicóptero Alfa-1, que se desplazaron hasta el lugar para proceder a la evacuación. Los efectivos accedieron a pie hasta la excursionista, donde, tras una primera valoración, se realizó una maniobra de extracción mediante grúa para izarla de forma segura a bordo del helicóptero.

La víctima fue trasladada hasta la helisuperficie del parque de San Vicente, donde una ambulancia de Soporte Vital Básico de la Generalitat Valenciana esperaba para continuar con el traslado a un centro hospitalario.

La intervención se saldó con éxito y permitió evacuar a la senderista herida en un corto espacio de tiempo gracias a la coordinación entre los medios terrestres y aéreos.