Un helicóptero militar en maniobras sorprende a los vecinos de Alicante La ciudad presencia cómo varios soldados del Ejército ascienden por cuerdas en pleno ejercicio

Un helicóptero militar ha sorprendido a numerosos vecinos de Alicante al realizar maniobras de entrenamiento sobre la ciudad. La aeronave, de gran tamaño y visible desde distintos barrios, ha captado la atención de curiosos que no han dudado en captar la escena con sus móviles.

Durante el ejercicio, varios efectivos del Ejército han descendido en cuerdas desde la aeronave, mientras otros subían en sentido contrario, simulando operaciones de asalto o rescate. La imagen, vista en las inmediaciones del cuartel de Rabasa, ha generado expectación.

Aunque se trata de maniobras programadas, muchos vecinos se han mostrado sorprendidos por la cercanía de la operación, que se ha desarrollado con precisión y en cuestión de minutos.

Uno de ellos ha compartido en redes sociales sus recuerdos con este helicóptero, un Beoing CH47-Chinook. «Cuánto tiempo sin montar y qué viajes más bonitos», ha relatado mientras otro usuario ha señalado que «cada vez es más difícil verlos».

Además, otra de las vecinas ha incidido en la presencia y arraigo del cuartel de la ciudad. «Mínimo una vez al año hacen maniobras en Rabasa. Si eres de Alicante, alguna vez lo ves».

Este tipo de entrenamientos forman parte de la preparación habitual de las fuerzas armadas para intervenciones de emergencia, rescates o despliegues rápidos en situaciones de crisis.

