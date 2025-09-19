Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo de una ambulancia. Miriam Gil

Fallece un motorista de 60 años en un accidente con un camión en Pego

Los servicios de emergencia movilizaron un helicóptero medicalizado que poco después fue desactivado, ya que solo se pudo confirmar la muerte del conductor

O. Bartual

Alicante

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:32

Nueva tragedia en las carreteras de Alicante. Un motorista de 60 años ha muerto en un accidente de tráfico con un camión en Pego. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia y se activó un helicóptero, el cual tuvo que cancelarse debido a que los servicios médicos sobre el terreno tan solo pudieron confirmar la muerte de este motorista.

Según detalla el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu), el suceso mortal tuvo lugar sobre las 17.30 horas de este jueves en la carretera CV-678, en el término municipla de Pego.

El Cicu recibió un aviso de un accidente de tráfico entre un camión y una moto, movilizando una unidad de Soporte Vital Básico con un equipo médico de atención primaria y un helicóptero medicalizado. El equipo de tierra fue el primero en llegar a la zona.

Sin embargo, tan solo pudo confirmar que el motorista de 60 años había fallecido, por lo que los servicios de emergencia cancelaron el envío de la aeronave.

