Accidente múltiple en Alicante: un choque frontal con alcances deja varios coches volcados y seis heridos graves, entre ellos dos menores Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios han intervenido en la N-332, en la salida de Benissa | Es el segundo siniestro en las carreteras del municipio durante el fin de semana

Uno de los vehículos tras el accidente.

Adrián Mazón Alicante Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:06 | Actualizado 23:42h. Comenta Compartir

La carretera N-332 de Alicante ha vuelto a ser escenario este domingo de un suceso estremecedor con un accidente múltiple entre cuatro vehículos que ha dejado seis personas heridas de graves, entre ellas dos menores.

Ha sido a las 20.36 horas de este domingo cuando el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha recibido el aviso sobre el accidente.

Ampliar Otro vehículo del accidente, dado la vuelta por completo. CPBA

En esta vía, en la salida hacia Nueva Benissa, se ha producido un brutal accidente múltiple en el que se han visto implicados estos cuatro coches tras un choque frontal con varios alcances.

El balance es contundente y, además de los heridos, deja dos turismos volcados, uno de ellos con una vuelta de campana y otro totalmente destrozado junto al quitamiedos.

Ampliar Bomberos al rescate de las personas heridas. CPBA

Entre los hierros retorcidos y vehículos volcados, los Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han trabajado contrarreloj para rescatar a los ocupantes atrapados.

En total, se han movilizado hasta cinco dotaciones de bomberos de los parques de Benissa y Dénia, además de varias ambulancias del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Ampliar Bomberos al rescate de las personas heridas. CPBA

El operativo, que se ha prolongado hasta las 22.20 horas, se ha visto reforzado por Policía Local de Benissa y Guardia Civil, que han cortado la vía y desviado el tráfico.

Las seis víctimas han sido atendidas en el lugar y trasladadas a centros hospitalarios de la zona. Todas ellas presentan heridas de carácter grave y de diversa consideración.

Otros seis heridos en Benissa

El término municipal de Benissa registró el viernes otro accidente con seis heridos. Un vehículo se saltó un control de la Guardia Civil de Tráfico en la AP-7 de Alicante y embistió a una patrulla que empezó a seguirlo.

El suceso se saldó con seis heridos, entre ellos cuatro ocupantes del coche y los dos agentes de la Benemérita. El conductor, que carecía de permiso de conducir, ha sido detenido.

Accidentes mortales en Alicante

La provincia de Alicante ha vivido una semana trágica en las carreteras, con accidentes mortales como el último registrado durante la mañana de este domingo.

Un motorista de 42 años ha fallecido tras colisionar su motocicleta con un vehículo en la calle Pinoso del barrio Carolinas Altas de Alicante. Los servicios de emergencias no solo han podido confirmar el deceso.

Asimismo, fue este viernes cuando otros dos motoristas de 60 y 17 años fallecieron en Pego y Alcoi, también en sendos accidentes de motocicleta.