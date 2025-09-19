Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 de Alicante y embestir a una patrulla El accidente tiene lugar a la altura de Benissa y el conductor, que carece de permiso de conducir, ha sido detenido

R. González Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:41 Comenta Compartir

Seis personas han resultado heridas este viernes después de que un vehículo se saltase un control de la Guardia Civil de Tráfico en la AP-7 de Alicante y embistiera a una patrulla que ha empezado a seguirlo.

El suceso se ha producido a la altura del término municipal de Benissa y los heridos son los cuatro ocupantes del coche y los dos agentes de la Benemérita. El conductor, que carecía de permiso de conducir, ha sido detenido.

Todo ha ocurrido poco antes de las diez de la mañana. Se había establecido un control de alta intensidad de tráfico. Varias patrullas se habían colocado a la altura del área de servicio de San Antonio, en sentido Alicante, y estaban realizando esta labor cuando un vehículo al que se le ha requerido que parase se ha saltado el control y ha emprendido la huida.

Ante esta reacción, una patrulla ha empezado a seguirlo y entonces el conductor ha embestido a sus perseguidores y han acabado colisionando. Al final, todos los implicados han acabado heridos leves.

Al lugar del accidente han acudido Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Benissa y servicios de emergencias para atender a los heridos. Entonces, los efectivos de la Benemérita han comprobado que el conductor infractor no tenía carné de conducir ni seguro del vehículo.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial de Alicante se ha encargado de instruir las diligencias. El conductor ha sido arrestado.