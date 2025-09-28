Fallece un motorista en Jijona en un accidente de tráfico Los servicios médicos trataron de reanimar al hombre, de 54 años

O. Bartual Alicante Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

Nuevo accidente de tráfico mortal en la provincia de Alicante que se cobra la vida de un motorista. Un hombre de 54 años ha fallecido en Jijona en un choque entre una moto y un coche, según detallan desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

El incidente ha sucedido este domingo en el kilómetro 21 de la carretera CV-800 en el término municipal de Jijona. Hasta el lugar se desplazó un helicóptero medicalizado para atender al varón, pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento.

El fallecido se suma así a los dos accidentes mortales que ocurrió el pasado 20 de septiembre. Entonces dos motoristas de 60 y 17 años han fallecido en sendos accidentes registrados en Pego y Alcoi, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).