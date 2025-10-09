Un 9 d'Octubre diferente: sin actos oficiales por una nueva dana

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 9 de octubre 2025, 06:50 Comenta Compartir

Nada que celebrar en la Comunitat Valenciana. A pesar de que este 9 d'Octubre es el día oficial de la región, en el que se conmemora la entrada del rey Jaume I en Valencia, no habrá actos oficiales en casi ningún municipio de la provincia de Alicante. Y, lo más importante, la Generalitat Valenciana también ha suspendido los actos institucionales en el Palau de la Generalitat, así como por la tarde la procesión cívica con la Reial Senyera. Una decisión inédita en el tiempo de autogobierno.

El motivo no es otro que las alertas meteorológicas, que anuncian lluvias fuertes y persistentes a causa de la dana 'Alice', la primera de la temporada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta naranja en todo el litoral de la provincia de Alicante y de Valencia.

Esta situación ha llevado a Presidencia a suspender todos los actos oficiales, a pesar de desarrollarse a cubierto en el Palau de la Generalitat. Pero se ha optado por la prudencia para evitar desplazamientos de 400 invitados, «tal y como se recomienda ante una alerta naranja meteorológica».

La entrega de premios, recepción y ágape (que ya había quedado cancelado) se celebrarán en otra fecha. Todo este 9 d'Octubre queda limitado a un mensaje institucional del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que se distribuirá en los medios de comunicación.

De nuevo, como ya ha ocurrido desde hace un año, la climatología vuelve a marcar la agenda política. A punto de cumplirse un año de la trágica dana del 29 de octubre, que causó 229 fallecidos, este Día de la Comunitat Valenciana de 2025 suponía un termómetro sobre la reconstrucción y el ánimo popular.

No tanto en el acto institucional, como en los eventos populares por la tarde en Valencia. La secretaria general del PSPV, Diana Morant, se había encargado de calentar la calle al considerar una «provocación» la presencia del jefe del Consell en la procesión cívica, a pesar de ser su obligación como reponsable de la Administración autonómica.

La izquierda no tendrá esa imagen. La lluvia, la misma que hace un año causó tanta desgracia, ha impedido que Mazón tuviera que pasar por esta situación. Los socialistas tendrán que esperar ahora una nueva oportunidad, que ya se prepara para finales de mes con una gran manifestación por el aniversario de la dana.

También está previsto el mismo 29 de octubre el funeral de Estado por las 229 víctimas mortales, con la presencia de SM Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero esta situación podría polarizar demasiado con la presencia del jefe del Ejecutivo central, por lo que, al parecer, se respetará la fecha.

Pero estas elucubraciones no son sino el síntoma del estado de excepción que se vive en la política de la Comunitat Valenciana desde hace un año y del que no termina de salir en los discursos y las formas. Este 9 d'Octubre no iba a ser diferente, pero el tiempo ha querido que todo se aplace.