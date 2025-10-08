La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre ante la alerta naranja por lluvias El Consell asegura que la decisión se adopta para evitar el desplazamiento de más de 400 personas invitadas a la entrega de distinciones y anuncia que Mazón emitirá este jueves una declaración por el Día de la Comunitat

Burguera Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:12 Comenta Compartir

La Generalitat ha anunciado que se aplaza el acto institucional con motivo de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana por recomendación de la Conselleria de Emergencias e Interior tras activarse el aviso de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante por previsión de fuertes lluvias, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La Generalitat ha adoptado aplazar la entrega de los galardones del 9 d'Octubre, acto institucional «al que estaban invitadas más de 400 personas, para evitar desplazamientos, tal y como se recomienda ante una alerta naranja meteorológica».

Además, entre los galardonados con las distinciones de la Generalitat se encuentran servicios de emergencias, entidades y organismos que deben permanecer en alerta por el episodio de lluvias. También estaban invitados a la celebración alcaldes de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que deben permanecer en sus municipios realizando el seguimiento de los avisos que emita el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Del mismo modo, estaba previsto que acudiesen al acto galardonados e invitados de diferentes ámbitos empresariales, sociales y culturales, y representantes institucionales de otras comunidades autónomas.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, emitirá este jueves una declaración institucional con motivo del Día de la Comunitat Valenciana. En cuanto al acto de entrega de las distinciones de 2025, se determinará próximamente una nueva fecha.