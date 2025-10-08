Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Ayuntamiento de Alicante pide «precaución» a la población ante la previsión de intensas lluvias
Entrega de distinciones del año pasado. EFE

La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre ante la alerta naranja por lluvias

El Consell asegura que la decisión se adopta para evitar el desplazamiento de más de 400 personas invitadas a la entrega de distinciones y anuncia que Mazón emitirá este jueves una declaración por el Día de la Comunitat

Burguera

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:12

Comenta

La Generalitat ha anunciado que se aplaza el acto institucional con motivo de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana por recomendación de la Conselleria de Emergencias e Interior tras activarse el aviso de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante por previsión de fuertes lluvias, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La Generalitat ha adoptado aplazar la entrega de los galardones del 9 d'Octubre, acto institucional «al que estaban invitadas más de 400 personas, para evitar desplazamientos, tal y como se recomienda ante una alerta naranja meteorológica».

Además, entre los galardonados con las distinciones de la Generalitat se encuentran servicios de emergencias, entidades y organismos que deben permanecer en alerta por el episodio de lluvias. También estaban invitados a la celebración alcaldes de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que deben permanecer en sus municipios realizando el seguimiento de los avisos que emita el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Del mismo modo, estaba previsto que acudiesen al acto galardonados e invitados de diferentes ámbitos empresariales, sociales y culturales, y representantes institucionales de otras comunidades autónomas.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, emitirá este jueves una declaración institucional con motivo del Día de la Comunitat Valenciana. En cuanto al acto de entrega de las distinciones de 2025, se determinará próximamente una nueva fecha.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lista de municipios en alerta naranja y amarilla en Alicante por la dana del puente de octubre
  2. 2 Estos son los barrios de Alicante donde no se concederán nuevas licencias para pisos turísticos
  3. 3 Muere tras ser arrastrado por un coche cuando le robaban el móvil en Torrevieja
  4. 4 Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública
  5. 5 Alicante recupera una comisaría de Policía Local en uno de los barrios más sensibles de la ciudad
  6. 6 Aemet aumenta a naranja la alerta por lluvias en todo el litoral de Alicante este jueves
  7. 7 Las cinco noticias más importantes de este martes 7 de octubre en Alicante
  8. 8 El Consell habilita un centro de acogida temporal de menores migrantes en la provincia de Alicante mientras recurre al Gobierno
  9. 9 Nueva subida en las Hogueras de Alicante con diez comisiones más en Primera y Segunda: ¿qué pasará con la subvención?
  10. 10 El Ayuntamiento de Alicante pide «precaución» a la población ante la previsión de intensas lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre ante la alerta naranja por lluvias

La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d&#039;Octubre ante la alerta naranja por lluvias