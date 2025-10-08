El Ayuntamiento de Alicante pide «precaución» a la población ante la previsión de intensas lluvias Se suspenden todos los actos conmemorativos del 9 d'Octubre

El Ayuntamiento de Alicante ha suspendido todos los actos previstos para celebrar el 9 d'Octubre ante la previsión de lluvias que pueden ser intensas durante la mañana de este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta naranja por riesgo importante de precipitaciones desde la medianoche del miércoles al jueves hasta el próximo viernes en la ciudad.

Quedan cancelados la Dansà Popular en la Explanada y el concierto de la Banda Sinfónica Municipal en la plaza del Ayuntamiento que estaba previsto celebrar el jueves. El Ayuntamiento de Alicante recomienda «precaución» a la ciudadanía y «seguir la evolución de la situación meteorológica por los canales oficiales».

Por otra parte, el Ayuntamiento habilitará el segundo gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales, CAUS, desde las 8 horas del jueves, 9 de octubre, hasta las 14 horas del viernes, 10 de octubre. Ofrecerá servicio de alojamiento, desayuno, comida y cena y los usuarios recibirán un kit de aseo e higiene personal.

