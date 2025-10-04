El vino de Pinoso que hizo historia en el brindis del Rey Felipe VI se sirve en Alicante Gastronómica El chardonnay del Medio Vinalopó que acompañó el menú real y descansa en la cava de la Zarzuela está presente en la feria

El vino de Alicante que degustó Felipe VI en el aniversario de su coronación.

La cotorra Sábado, 4 de octubre 2025, 07:42 Comenta Compartir

Saben bien que esta cotorra no se pierde una. Esta semana ha sobrevolado el área de IFA-Fira Alacant para vivir, entre pico y pico, una nueva edición de Alicante Gastronómica. Ha sido ahí, durante su inauguración, cuando ha visto un pequeño detalle que no le ha pasado inadvertido.

Entre 'stand' y 'stand', esta cotorra ha fijado el vuelo en las Bodegas Volver, ubicadas cerca de Pinoso, en cuyos barriles apreció una botella muy especial. Esta estuvo presente en el brindis que acompañó al décimo aniversario de la coronación del Rey Felipe VI.

Se trata del vino 'Triga', con Denominación de Origen Alicante, el vino que eligió la Casa Real para conmemorar esta fecha histórica. Es un blanco chardonnay fermentado en barrica durante ocho meses.

Ampliar El vino que se sirvió en el aniversario de la coronación de Felipe VI. MIRIAM GIL ALBERT

En el aniversario celebrado en junio de 2024 se descorcharon 24 botellas de este vino de Alicante para acompañar el plato principal del menú real.

Y no solo eso, dos botellas fueron guardadas en la cava real junto a la minuta oficial, una práctica habitual en los eventos históricos de la Casa Real que asegura que el 'Triga' quede ya como parte del legado de España.

Este vino de Alicante no solo acompañó al Rey Felipe VI, sino también al brindis de las infantas Leonor y Sofía, que dedicaron unas emotivas palabras a sus padres en un discurso muy recordado.

Aquella copa, que recorrió las manos de la realeza española, puede degustarse en el marco de Alicante Gastronómica, donde el público tiene la oportunidad de probarlo y llevarse a casa una parte de esa historia.