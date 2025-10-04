Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El vino de Alicante que degustó Felipe VI en el aniversario de su coronación.
El vino de Alicante que degustó Felipe VI en el aniversario de su coronación. TA

El vino de Pinoso que hizo historia en el brindis del Rey Felipe VI se sirve en Alicante Gastronómica

El chardonnay del Medio Vinalopó que acompañó el menú real y descansa en la cava de la Zarzuela está presente en la feria

La cotorra

La cotorra

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:42

Comenta

Saben bien que esta cotorra no se pierde una. Esta semana ha sobrevolado el área de IFA-Fira Alacant para vivir, entre pico y pico, una nueva edición de Alicante Gastronómica. Ha sido ahí, durante su inauguración, cuando ha visto un pequeño detalle que no le ha pasado inadvertido.

Entre 'stand' y 'stand', esta cotorra ha fijado el vuelo en las Bodegas Volver, ubicadas cerca de Pinoso, en cuyos barriles apreció una botella muy especial. Esta estuvo presente en el brindis que acompañó al décimo aniversario de la coronación del Rey Felipe VI.

Se trata del vino 'Triga', con Denominación de Origen Alicante, el vino que eligió la Casa Real para conmemorar esta fecha histórica. Es un blanco chardonnay fermentado en barrica durante ocho meses.

El vino que se sirvió en el aniversario de la coronación de Felipe VI. MIRIAM GIL ALBERT

En el aniversario celebrado en junio de 2024 se descorcharon 24 botellas de este vino de Alicante para acompañar el plato principal del menú real.

Y no solo eso, dos botellas fueron guardadas en la cava real junto a la minuta oficial, una práctica habitual en los eventos históricos de la Casa Real que asegura que el 'Triga' quede ya como parte del legado de España.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Este vino de Alicante no solo acompañó al Rey Felipe VI, sino también al brindis de las infantas Leonor y Sofía, que dedicaron unas emotivas palabras a sus padres en un discurso muy recordado.

Aquella copa, que recorrió las manos de la realeza española, puede degustarse en el marco de Alicante Gastronómica, donde el público tiene la oportunidad de probarlo y llevarse a casa una parte de esa historia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La línea 24 y la conexión con el aeropuerto se quedan sin servicio durante la huelga de autobuses interurbanos en Alicante
  2. 2 Persecución en la A7 de Alicante: un fugitivo buscado por asesinato, un criminal reincidente y una lancha de 120.000 euros robada en Francia
  3. 3 Huelga de autobuses interurbanos de Alicante: líneas afectadas, salidas y frecuencias
  4. 4 Varapalo del Gobierno a Alicante al dejar sin fondos europeos proyectos clave como Cigarreras, Lo Morant o Tómbola
  5. 5 La provincia de Alicante se abre a tener conexiones aéreas con la ciudad de Tokio
  6. 6 La mejor tarta de chocolate del mundo premiada en Alicante lleva humo y vainilla
  7. 7 Los médicos estallan en las calles de Alicante durante la huelga: «La sanidad pública no puede sobrevivir sin nosotros»
  8. 8 Alicante Gastronómica arranca a lo grande con estrellas internacionales y el reto de conquistar a 75.000 visitantes
  9. 9 Jeremy de León se lesiona y el Hércules espera que no viaje con Puerto Rico
  10. 10 Los vecinos del Raval Roig de Alicante diseñan un plan para transformar el barrio y frenar la turistificación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El vino de Pinoso que hizo historia en el brindis del Rey Felipe VI se sirve en Alicante Gastronómica