Centro Pernocta de Elche. AE

Elche activa un megaoperativo contra el frío para proteger a las personas sin hogar

El Ayuntamiento amplía a «sin límite» las plazas del centro de pernoctaciones y despliega los voluntarios para ofrecer sacos de dormir y bebidas calientes

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:42

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanzan un desplome térmico de las temperaturas de cara a las próximas horas. Según el organismo, los termómetros contarán con mínimas de seis grados y una sensación térmica de un grado de cara a la madrugada de este sábado.

Por ello, el Ayuntamiento de Elche ha activado un megaoperativo contra el frío que permitirá proteger y poner a resguardo a las personas sin hogar del municipio. «Es nuestra responsabilidad garantizar que nadie pase la noche sin un refugio seguro ante un riesgo claro para la salud», ha remarcado la edil de Acción Social, Celia Lastra.

Megaoperativo contra el frío en Alicante. AE

De este modo, el área de Emergencias del Consistorio ha activado este dispositivo especial que ampliará las 60 plazas del Centro Pernocta, gestionado por la Fundación Conciénciate, en una capacidad «sin límite», con el fin de refugiar a «todas las personas que lo necesiten».

Megaoperativo contra el frío en Alicante. AE

La edil Celia Lastra ha señalado que el Ayuntamiento de Elche seguirá monitorizando la evolución meteorológica durante el fin de semana. «Si mañana las temperaturas continúan siendo tan bajas, volveremos a activar el dispositivo sin dudarlo. Lo fundamental es proteger a las personas más vulnerables», ha concluido.

Megaoperativo contra el frío en Alicante. AE

El servicio se activará desde las 17 horas de este viernes hasta las 13 horas del sábado. Allí se ofrecerá cena, desayuno, duchas, lavandería, taquillas para objetos personales, zona de carga de dispositivos y un espacio habilitado para mascotas.

Además del refuerzo en las instalaciones, la Fundación Conciénciate desplegará equipos de voluntarios que recorrerán la ciudad durante la noche para localizar a personas que se encuentren en la calle. Los equipos ofrecerán sacos de dormir, bebidas calientes y la posibilidad de ser trasladadas al Centro de Pernocta. La Policía Local colaborará en estas tareas de acompañamiento y apoyo.

Refuerzo de Cruz Roja

Cruz Roja también ha reforzado su presencia en la calle, al informar desde el jueves a las personas en situación de calle sobre la bajada de temperaturas prevista. Será esta tarde cuando volverán a realizar rondas para entregar sacos de dormir, abrigos, mantas y bebidas calientes a quienes permanezcan en la calle, además de informarles de las opciones disponibles para resguardarse, entre ellas el Centro de Pernocta.

Más ayuda de Cáritas

Al operativo se ha sumado también Cáritas, que, desde su servicio de duchas y desayunos, activo de lunes a viernes, lleva una semana entregando ropa de abrigo a quienes la solicitan. También ha repartido mantas y desde el jueves su centro cuenta con calefacción central en los momentos de mayor frío.

