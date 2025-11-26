La Aemet reactiva la alerta amarilla en el norte de Alicante: estos son los municipios afectados El organismo estatal avisa de fuertes vientos de hasta 60 kilómetros por hora

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:24

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha reactivado la alerta amarilla en el litoral norte de Alicante durante este miércoles 26 de noviembre.

El aviso amarillo se debe a un nuevo episodio de viento intenso y mala mar que afectará a varios municipios de la Marina Alta y parte de la costa de Alicante.

La alerta amarilla de la Aemet estará vigente hasta las 14.59 horas de este miércoles por rachas de viento del norte y noroeste entre 50 y 60 kilómetros por hora.

La fuerza del viento es equivalente al nivel 7 y dejará un estado de mar adverso con olas que alcanzarán los tres metros de altura.

Municipios de Alicante en alerta amarilla Els Poblets

Dénia

Xàbia

El Poble Nou de Benitatxell

Teulada-Moraira

Benissa

Calpe

Altea

Estas áreas son especialmente sensibles a episodios de viento fuerte de componente norte y a condiciones marítimas adversas que pueden afectar a paseos marítimos, embarcaciones y zonas de costa.

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades competentes ofrecen recomendaciones de seguridad para este nuevo temporal de viento que azota, otra vez, la provincia de Alicante por el litoral norte.

Entre las recomendaciones de esta alerta amarilla destacan evitar pasear por espigones y zonas cercanas al oleaje, extremar la precaución en carreteras costeras, asegurar elementos que puedan desprenderse como macetas, muebles o toldos y evitar la navegación recreativa durante el aviso.