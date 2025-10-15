Alicante reflexiona un año después de la dana sobre cómo prepararse ante el próximo desastre Expertos en clima, emergencias y resiliencia se reúnen para analizar las lecciones del pasado y anticiparse a futuros episodios extremos

A punto de cumplirse un año de la devastadora dana que arrasó la provincia de Valencia, la Universidad de Alicante ha decidido convertir la memoria en aprendizaje con una jornada que busca analizar el desastre y anticiparse a futuros episodios extremos.

La institución académica ha organizado, a través del Observatorio Socioeconómico de Inundaciones y Sequías (OBSIS), la jornada 'Lecciones tras el desastre de Valencia de octubre de 2024', que se celebrará este 17 de octubre en el Palacio de Congresos de Alicante.

Ampliar Calles de Alfafar hace un año, tras la dana. EP

Se trata de un encuentro clave que reunirá a expertos y especialistas en cambio climático, emergencias y acción social con el objetivo común de entender qué falló, qué se aprendió y, sobre todo, cómo prepararse para la próxima gran crisis meteorológica.

La iniciativa nace con el propósito de crear un espacio abierto de encuentro y reflexión donde la ciencia, el debate académico y el compromiso ciudadano se unan para analizar lo ocurrido, pues los fenómenos son «cada vez más frecuentes e intensos en el Mediterráneo como consecuencia del cambio climático», explican desde la UA.

Mapa de expertos en la jornada

El acto se abrirá a las 17 horas con la intervención de la doctora y profesora de la Universidad de Alicante, Guadalupe Ortiz, quien abordará las claves y herramientas para reforzar la resiliencia comunitaria ante las inundaciones. Le seguirá el doctor Henry Steven Rebolledo-Cortés con una ponencia centrada en la respuesta social y humanitaria ante emergencias climáticas.

La mesa redonda central, 'Lecciones tras el desastre de Valencia', reunirá voces de primer nivel, como el catedrático de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina; el director nacional de emergencias de Cruz Roja, Íñigo Vila; el delegado de Aemet, Jorge Tamayo; y la comisionada del Gobierno para la Dana, Zulima Pérez. El acto concluirá con las reflexiones finales del doctor Antonio Aledo, catedrático de Sociología y director del OBSIS.

Este encuentro se enmarca en el segundo Congreso Internacional de Estudios Socioambientales y busca no solo revisar lo ocurrido, sino proponer nuevos protocolos, políticas públicas y estrategias de prevención.