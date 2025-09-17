Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
Avión de Ryanair en un Shootori

Multan a un pasajero de un vuelo Ibiza-Alicante de Ryanair por agredir a un miembro de la tripulación

Desde la aerolínea celebran la decisión de la justicia, que obliga a pagar 270 euros al agresor

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:28

La justicia ha multado a un pasajero conflictivo de un vuelo de Ryanair entre Ibiza y Alicante por agredir a un miembro de la tripulación. El suceso ocurrió el pasado 4 de junio de 2025 cuando el hombre, en actitud conflictiva, interrumpió el vuelo.

Según detallan desde la aerolínea, este miércoles 17 de septiembre un tribunal alicantino «ha condenado a un pasajero conflictivo que interrumpió el vuelo FR7567 entre Ibiza y Alicante el pasado 4 de junio de 2025». El varón agredió físicamente a un miembro de la tripulación, lo que forzó el retraso del avión, agregan.

Así, Ryanair informa que el pasajero conflictivo ha sido declarado «culpable» y la justicia le ha multado con 270 euros. No es la primera multa que recibe una persona que se ha mostrado con actitud agresiva a bordo de un avión de la compañía irlandesa. Hace unos meses la justicia de Edimburgo, en Escocia, condenó a un pasajero por «consumir su propio alcohol, fumar y abusar verbalmente de otors pasajeros», obligando a regresar de vuelta a Escocia y no llegar a Lanzarote.

Desde la compañía de Irlanda aseguran que «acogemos con satisfacción la condena de este tribunal alicantino a este pasajero conflictivo cuyo comportamiento inexcusable interrumpió un vuelo de Ibiza a Alicante el pasado mes de junio».

«Esto demuestra solo una de las muchas consecuencias que enfrentarán los pasajeros que interrumpan los vuelos como parte de la política de tolerancia cero», destaca la jefa de Comunicación de Ryanair en España, Alejandra Ruiz«, quien espera que estas multas »eviten aún más el comportamiento conflictivo en los vuelos para que tanto los pasajeros como la tripulación puedan viajar en un entorno cómodo y respetuoso».

