Las cinco noticias más destacadas de este sábado 20 de septiembre en Alicante

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este sábado 20 de septiembre.

1 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante

Una finca fortificada con apariencia de castillo, ubicada en el municipio valenciano de Moixent, se había convertido en el centro neurálgico de una célula perteneciente a una de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico más importantes y poderosas el mundo: el cártel de los Balcanes. Allí, bajo la apariencia de una explotación aislada en plena montaña, se escondía un complejo logístico destinado al cultivo masivo de marihuana. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Un ciberataque europeo provoca retrasos de hasta cuatro horas en el aeropuerto de Alicante-Elche

Un ciberataque de gran escala contra el proveedor tecnológico que gestiona los sistemas de facturación y embarque en numerosos aeropuertos europeos ha causado este sábado importantes trastornos en el tráfico aéreo. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Alicante se rinde al vino: así fue la gran fiesta de Quintana con gastronomía, música y comercios locales

Brindis, música en directo, aroma a tapas recién hechas y el mejor vino con Denominación de Origen Protegida: así se vivió 'Quintana en Vendimia', la gran fiesta del vino y el comercio local en Alicante que convirtió la calle Poeta Quintana en un vibrante punto de encuentro para vecinos, familias y amantes de la gastronomía. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 'Maruja': una historia sobre la soledad que lleva la voz de Alicante a San Sebastián

El cortometraje 'Maruja', que forma parte de la campaña del Ayuntamiento de Alicante 'Tenlos en cuenta' para sensibilizar sobre el problema de la soledad no deseada de las personas mayores, ha sido seleccionado para competir en la sección de cortometrajes del Festival de Cine de San Sebastián, uno de los más prestigiosos del panorama nacional. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Alicante elimina el riesgo de avenidas y abre vías de evacuación de aguas ante lluvias fuertes

El Ayuntamiento de Alicante completa las tareas de desbroce en el barranco de Aguamarga liberando los ojos de los puentes de la carretera nacional 332 y el puente del tren de Cercanías y abre un canal hasta el mar que le permita desaguar y acabar con el estancamiento de aguas en este punto crítico. El concejal de Limpieza Viaria, Rafael Alemañ, reclama ahora a Costas una actuación estructural para despejar la montaña de lodos que queda hasta el mar en la zona de dominio marítimo terrestre. Clica aquí para leer la noticia completa.

