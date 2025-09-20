Un ciberataque europeo provoca retrasos de hasta cuatro horas en el aeropuerto de Alicante-Elche Bruselas y Bucarest, entre los destinos más afectados por los fallos que han alterado la operativa en la terminal alicantina

Alejandro Hernández Alicante Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:03

Un ciberataque de gran escala contra el proveedor tecnológico que gestiona los sistemas de facturación y embarque en numerosos aeropuertos europeos ha causado este sábado importantes trastornos en el tráfico aéreo.

En la Comunitat Valenciana, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha sido el más perjudicado, con varios vuelos retrasados a causa del colapso en terminales internacionales como Bruselas, Londres y Berlín.

La jornada ha comenzado con incidencias notables en el aeródromo alicantino, donde varios vuelos han visto modificados sus horarios de salida. El caso más significativo ha sido el del vuelo de Tui Fly con destino a Bruselas, que debía despegar a las 09:20 horas y no lo hará hasta las 13:30, acumulando más de cuatro horas de retraso.

También se ha visto afectado un vuelo operado por Wizz Air hacia Bucarest, previsto inicialmente para las 10:00 y reprogramado para las 12:11, lo que supone más de dos horas de demora. Ambos casos están directamente relacionados con la situación en aeropuertos europeos como el de Bruselas, donde el ataque ha obligado a operar sin sistemas informáticos.