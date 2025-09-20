Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos turistas miran el panel de vuelos. Shootori

Un ciberataque europeo provoca retrasos de hasta cuatro horas en el aeropuerto de Alicante-Elche

Bruselas y Bucarest, entre los destinos más afectados por los fallos que han alterado la operativa en la terminal alicantina

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:03

Un ciberataque de gran escala contra el proveedor tecnológico que gestiona los sistemas de facturación y embarque en numerosos aeropuertos europeos ha causado este sábado importantes trastornos en el tráfico aéreo.

En la Comunitat Valenciana, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha sido el más perjudicado, con varios vuelos retrasados a causa del colapso en terminales internacionales como Bruselas, Londres y Berlín.

La jornada ha comenzado con incidencias notables en el aeródromo alicantino, donde varios vuelos han visto modificados sus horarios de salida. El caso más significativo ha sido el del vuelo de Tui Fly con destino a Bruselas, que debía despegar a las 09:20 horas y no lo hará hasta las 13:30, acumulando más de cuatro horas de retraso.

También se ha visto afectado un vuelo operado por Wizz Air hacia Bucarest, previsto inicialmente para las 10:00 y reprogramado para las 12:11, lo que supone más de dos horas de demora. Ambos casos están directamente relacionados con la situación en aeropuertos europeos como el de Bruselas, donde el ataque ha obligado a operar sin sistemas informáticos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 de Alicante y embestir a una patrulla
  2. 2 La Zona Norte de Alicante se planta contra el mercadillo ilegal y pide policía a diario
  3. 3 Calendario de mascletàs de las Hogueras de Alicante: estas son las fechas y lugares hasta junio
  4. 4 Un mapa para «dividir España» incluye a Alicante y Murcia en el entorno catalán
  5. 5 Esto es lo que bajará el recibo del IBI en Alicante según la vivienda o local
  6. 6 Alerta entre familias y profesores por temperaturas que llegan a rozar los 40 grados en aulas alicantinas
  7. 7 El Gobierno licita la redacción de la segunda fase de la Variante de Torrellano para poder retirar las vías de la costa de Alicante
  8. 8 Operativo policial conjunto para acabar con un mercadillo ilegal en la zona Norte de Alicante donde se vendían objetos robados
  9. 9 El Hércules viajará a Cartagena sin tres de sus cuatro centrales
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este viernes 19 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Un ciberataque europeo provoca retrasos de hasta cuatro horas en el aeropuerto de Alicante-Elche

Un ciberataque europeo provoca retrasos de hasta cuatro horas en el aeropuerto de Alicante-Elche