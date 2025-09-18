Toni Pérez: «Pedro Sánchez se burla y la provincia vuelve a ser la gran perjudicada de su sectaria política inversora» El presidente de la Diputación califica de «muy decepcionante» la visita a la provincia del presidente del Gobierno

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha calificado de «muy decepcionante» la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández esta mañana, un acto en el que, según ha desvelado «se ha dado la espalda a las administraciones del territorio como la Generalitat y la propia Diputación».

Según ha expuesto Toni Pérez, «al final estas cuestiones, que tienen mucha importancia y son relevantes, alimentan el proceso de polarización de la sociedad española que están llevando a cabo Pedro Sánchez y el Partido Socialista». Una situación que, tal y como ha precisado, «podría ser mejor asumida si hubiera venido a anunciar las inversiones y proyectos que esta tierra está reivindicando al Gobierno de España».

El presidente de la Diputación de Alicante ha lamentado que este evento se ha convertido en «una visita encapsulada más para sus acólitos y con una mínima representación institucional en la cual, además, lo que ha trasladado es un plan para toda España donde el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, el lugar escogido para la presentación, es una de las terminales que más necesita inversiones y pese a ello, es uno de los aeropuertos que más malparados salen de este paquete de anuncios».

Toni Pérez ha insistido en que donde otros territorios «tienen alfombras rojas, incluso para las pistas de sus terminales que ni tienen tantos pasajeros ni tanta actividad como el de Alicante, el nuestro no recibe lo que venimos reclamando desde hace tiempo, su conexión ferroviaria la segunda pista».

La provincia de Alicante es la cuarta en España en número de población y la quinta en aportación al PIB, tal y como ha apuntado el presidente. Por ello, ha recordado que, desde la provincia «estamos reclamando el agua que necesitamos; clamando para que no haya más recortes en el trasvase Tajo-Segura; demandando infraestructuras de primera necesidad como nuestras comisarias o nuestros cuarteles de la Guardia Civil o reivindicando una segunda pista para nuestro aeropuerto, uno de los más importantes en conexión internacional con Europa».

También ha manifestado la urgencia de que la terminal alicantina tenga su conexión ferroviaria con Alicante y Elche. Al respecto, «no hay ni siquiera anuncio en el paquete que ha trasladado el presidente del Gobierno que ha venido a Alicante, en cierta manera, a burlarse de esta provincia», ha sentenciado el responsable de la Diputación.

«Una vez más, los datos demuestran que Alicante vuelve a ser la gran perjudicada por la política inversora del Gobierno de Pedro Sánchez», ha aseverado Toni Pérez, quien ha criticado que mientras en España la inversión del Estado crece un 14,5% en el conjunto del país, según sus propios datos, «en la provincia se reduce cada año más y, lejos de corregirse, el agravio histórico se intensifica».