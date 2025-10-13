Fin al corte ferroviario: vuelve la conexión Alicante-Barcelona este martes tras la dana 'Alice' Los trenes Euromed retomarán su recorrido completo tras las reparaciones en la línea afectada por el temporal

Adrián Mazón Alicante Lunes, 13 de octubre 2025, 21:18

La provincia de Alicante recuperará su conexión directa, por tren, con Barcelona tras el paso de la 'dana Alicante' por el este peninsular. Adif ha anunciado la reapertura de las vías tras lograr solventar los daños en diversos puntos del 'Corredor Mediterráneo'.

El corte afecta principalmente al tramo entre Ulldecona y L'Aldea, en la provincia de Tarragona, donde las intensas lluvias han provocado inundaciones y arrastres en la capa de balasto, comprometiendo la seguridad de la vía.

A ello se ha sumado el impacto de un rayo sobre un edificio técnico en Benicarló, en la provincia de Castellón, que ha dañado los sistemas de señalización y control del tráfico ferroviario, generando una doble incidencia en puntos clave de la red.

Durante los días de interrupción, los trenes Euromed y otros servicios de larga distancia solo han podido circular desde Alicante hasta Castellón, obligando a los viajeros con destino a Barcelona a realizar trayectos alternativos.

Con la reapertura prevista para el mediodía de este martes, se espera que los trenes recuperen gradualmente sus horarios habituales a lo largo de este martes, aunque Adif no descarta posibles ajustes de última hora mientras finalizan las verificaciones técnicas.

Reanudar la conexión

Las labores de revisión incluyen comprobaciones en catenaria, señalización y firme de vía para garantizar que la circulación se reanuda en condiciones de plena seguridad.

El restablecimiento total será especialmente relevante para los viajeros de Alicante y la Costa Blanca, que volverán a disponer de enlace directo con Barcelona. Con ello se normalizará uno de los ejes principales del Corredor Mediterráneo.

Aunque la dana 'Alice' ha dejado un escenario de incidencias meteorológicas en múltiples regiones, la rápida intervención de los equipos de mantenimiento ha permitido acelerar los plazos inicialmente previstos.

Adif ha destacado la coordinación entre las brigadas de infraestructura y los servicios de emergencias locales, subrayando que la prioridad ha sido en todo momento reducir el impacto en los usuarios.