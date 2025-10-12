Suspendido un tren Alicante-Barcelona tras caer un rayo en una caseta de señalización en Benicarló Los viajeros han tenido que ser transportados por carretera debido al incendio que se ha originado en esta instalación de Adif

El tren de larga distancia entre Alicante y Barcelona número 1092 ha tenido que ser suspendido a mitad de trayecto al caer un rayo en una caseta de señalización de Adif, según ha comunicado la propia administradora ferroviaria.

Los bomberos de la Diputación de Castellón han acudido al lugar para sofocar este incendio que ha dejado dos trenes detenidos y ha obligado a suspender la circulación, que se ha podido reanudar sobre las 12 horas, tal y como ha confirmado Renfe.

La caída de un rayo sobre una caseta de señales, que se ha incendiado, en Benicarló, provoca la suspensión de la circulación. El tren de LD 1092 Alicante-Barcelona Sants detenido en Alcalà de Xivert y tren MD 33720 Valencia Nord-Tortosa detenido Santa Magdalena de Pulpis. — INFOAdif (@InfoAdif) October 12, 2025

Debido a las tormentas que azotan en estos momentos Castellón, un rayo ha provocado un incendio en una caseta a la altura de Benicarló, afecctando al sistema de electrificación de la infraestructura. El incidente ha obligado a detener en Alcalà e Xivert el tren entre Alicante y Barcelona, mientras que el media distanccia entre Valencia Nord y Tortosa ha sido detenido en Magdalena de Pulpis.

Desde Adif han informado que durante la hora que ha durado esta incidencia se ha establecido un servicio alternativo de transporte por carretera para este tren de larga distancia que viajaba desde Alicante hacia Barcelona.

A pesar de que la tensión ha vuelto y ya se ha reanudado el trayecto, desde Refenfe recuerdan que «si tu trayecto se ve afectado, nos pondremos en contacto contigo mediante SMS o Email a través de los datos de contacto asociados a tu reserva».

