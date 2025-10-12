La Aemet levanta la alerta por lluvias en la provincia de Alicante tras acumulados de hasta 200 litros durante la dana 'Alice' En los últimos tres días el episodio de lluvias ha dejado numerosa agua acumulada en distintos puntos del territorio, siendo la Vega Baja una de las zonas más afectadas

Óscar Bartual Bardisa Alicante Domingo, 12 de octubre 2025, 10:32

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha levantado la alerta por lluvias para este domingo en el litoral norte de la provincia de Alicante, que tenía el aviso naranja. Ha sido sobre las 8 horas cuando la agencia ha remitido la alerta, que se volverá a activar este lunes en su versión amarilla por acumulados de 20 litros en una hora.

Así, el grueso de la dana 'Alice' llega a su fin dejando importantes acumulados en estos últimos tres días, llegando incluso a los 200 litros por metro cuadrado en Benimassot, según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

El norte de la provincia de Alicante ha sido una de las zonas con mayores acumulados, superando los 150 litros en numerosas zonas del litoral e interior-norte. Aunque con acumulados algo más bajos, la Vega Baja ha sido una de las comarcas que se ha llevado la peor parte del temporal.

Las tormentas del viernes y sábado y las lluvias torrenciales dejaron inundaciones y calles anegadas en Torrevieja, ríos en la rambla de Pilar de la Horadada y mucha agua en el Segura a su paso por Orihuela. Es Pilar de la Horadada la que se ha llevado la peor parte, e incluso tuvieron que evacuar a 72 personas de madrugada del viernes al sábado por el peligro de las inundaciones.

Aunque el grueso del temporal ya ha pasado en nuestras comarcas, hoy y en los próximos días se mantendrá el riesgo de chubascos por la persistencia del bloqueo anticiclónico en las islas británicas



Esto asegura algo de aire frío en altura y flujo de levante cargado de humedad. pic.twitter.com/yEMUwZqjZO — Climatología UA (@climatologia_ua) October 11, 2025

Desde el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) insisten en que «aunque el grueso del temporal ya ha pasado en nuestras comarcas, hoy y en los próximos días se mantendrá el riesgo de chubascos debido a la persistencia del bloqueo anticiclónico en las islas británicas». Los expertos inciden en que esto «asegura algo de aire frío en algtura y flujo de levante cargado de humedad».

El laboratorio explica que en estos momentos «estamos bajo una pequeña depresión en altura o gota fría, que no dana, por lo que seguirán creciendo núcleos convectivos que dejarán algunos aguaceros en las próximas horas», aunque no se espera que descarguen las lluvias con fuerza en Alicante, mientras si que lo harán en el norte de la Comunitat.