Nucleos tormentosos. EFE / Pablo Miranzo

Aemet avisa: cuidado con los núcleos de lluvia estáticos en el litoral norte de Alicante

Permanece activa la alerta naranja por precipitaciones con acumulados de hasta 140 litros por metro cuadrado

Tere Compañy Martínez

Alicante

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:30

La dana Alice mantendrá a la provincia de Alicante en alerta durante la madrugada y primeras horas de la mañana. La AEMET ha advertido que el litoral norte seguirá bajo alerta naranja por lluvias que podrán alcanzar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y acumular 140 en doce horas, con riesgo de tormentas localmente fuertes, mientras que el resto de la provincia se mantendrá sin avisos activos.

El peligro mayor se producirá si los núcleos de precipitación se quedan estacionarios en algunas zonas, acumulando agua rápidamente y provocando posibles inundaciones puntuales, según ha explicado el ente estatal a través de sus redes sociales.

En las últimas horas, algunos municipios alicantinos han registrado lluvias destacables, con Alcàntera de Xuquer alcanzando 89,6 litros por metro cuadrado, Cotes 89, Antella 84,1, Castelló 71,2 y Càrcer 70,6. También se han registrado precipitaciones intensas en Teulada, con 46,6 litros por metro cuadrado, y Sagra, con 41,6.

Las autoridades han insistido en que se extremen las precauciones, evitando desplazamientos en coche si no son imprescindibles y no cruzando puentes ni pasos subterráneos, ya que la fuerza del agua podría arrastrar vehículos o personas. Mantenerse informado a través de los canales oficiales, como @GVA112, será clave para seguir la evolución del episodio.

Durante la madrugada, se espera que el cielo permanezca muy nuboso, con chubascos que podrán ser localmente torrenciales en el litoral norte, mientras que en el resto de la provincia se presentarán de manera más dispersa. El viento soplará del nordeste, moderado en el litoral y flojo en el interior. Para la mañana de lunes, las lluvias continuarán especialmente en el tercio norte, donde podrían ser fuertes y persistentes, mientras que en el resto de la provincia se esperan chubascos dispersos.

Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas sin cambios y máximas ligeramente al alza, y el viento soplará del nordeste en el litoral con rachas moderadas a fuertes, mientras que en el interior predominará un viento flojo variable con intervalos moderados.

La Dana Alice dejará acumulaciones de agua importantes que podrán dificultar la circulación y generar inundaciones localizadas, por lo que se recomienda extremar la precaución durante toda la madrugada y primeras horas de la mañana.

