Imagen de archivo de trenes en Alicante/Alerta roja en Cataluña. Shootori/Aemet

Suspendidos los trenes entre Alicante y Barcelona «hasta nuevo aviso» por la alerta roja en Cataluña

Se esperan importantes precipitaciones con acumulados de 90 litros en una hora en el delta del Ebro y de más de 180 litros en 12 horas

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:30

Renfe ha informado de la cancelación de todos los trenes con origen y destino Barcelona en el Corredor Mediterráneo debido a la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Tarragona. Se esperan lluvias torrenciales de 90 litros por metro cuadrado en una hora y más de 180 litros en 12 horas en la zona del delta del Ebro.

Por este motivo, y ante el riesgo de inundaciones, Renfe ha emitido un mensaje avisando de que se suspenden los trenes «hasta nuevo aviso» en este corredor. La suspensión ha obligado a la cancelación de dos trenes Euromed entre Barcelona y Alicante y en sentido contrario y de uno Intercity.

Los trenes afectados son el Euromed 1180 entre Barcelona y Alicante y en sentido contrario el Euromed 1193, con llegada a Barcelona a las 22.04 horas. También se cancela el Intercity 1403 que sale desde Alicante. Además, la cancelación del Corredor Mediterráneo también ha obligado a suspender los trenes Valencia Nord-Barcelona Sants y en sentido contrario.

Desde Renfe informan que se «han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados». La compañía ferroviaria recuerada que «si tu trayecto se ve afectado nos pondremos en contacto contigo mediante SMS o email a través de los datos de contacto asociados a tu reserva».

No son los primeros trenes cancelados entre Alicante y Barcelona este domingo. Sobre las 11 horas un rayo caía sobre una caseta de señalización en Benicarló, obligando a suspender durante una hora la circulación en un tramo ferroviario de Castellón.

Esto ha obligado a suspender la circulación de un tren que se encontraba de camino a Barcelona y había partido desde Alicante. Los pasajeros han tenido que ser transportados mediante un plan alternativo de transporte por carretera.

