Más de 20.000 aficionados llenan el Martínez Valero para ver a Messi y Argentina en acción Miles de jóvenes y centros educativos han disfrutado de una mañana histórica marcada por la emoción, el ambiente festivo y la presencia del astro argentino

Elche ha vivido este jueves una mañana inolvidable. La Selección argentina, vigente campeona del mundo, ha abierto las puertas de su entrenamiento en el estadio Martínez Valero, una mañana que ha reunido a más de 20.000 personas deseosas de ver a Leo Messi y al resto del combinado albiceleste.

Desde primeras horas de la mañana, se ha notado en los alrededores la ilusión de los presentes que han acudido para ver a los jugadores de la selección pero sobre todo la figura de Lionel Messi. Además, la presencia de bastantes colegios ha sido especialmente notable, ya que numerosos centros educativos de la ciudad han sido invitados a vivir en directo la sesión de entrenamiento.

Imágenes del entrenamiento. Shootori

Por su parte, entre los asistentes también se han dejado ver figuras vinculadas al entorno franjiverde. El propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, ha seguido el entrenamiento desde la grada, al igual que Matías Dituro, Josan, Iturbe, Marc Aguado o Álvaro Rodriguez entre otros, que tampoco han querido perderse la cita.

El 8️⃣ balones de oro 😮‍💨🤌 pic.twitter.com/rsMIlWIqtF — Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 13, 2025

La sesión ha comenzado pasadas las 10:30 horas, cuando los jugadores han saltado al césped mientras sonaba el himno de Argentina por la megafonía del Martínez Valero. Cada aparición de Messi ya fuera con o sin balón ha generado cánticos, aplausos y móviles en alto, convirtiendo el entrenamiento en una auténtica celebración.

El combinado de Lionel Scaloni ha permanecido concentrado en Algorfa durante toda la semana para preparar el encuentro de este viernes frente a Angola. La expectación mediática ha sido constante, pero el entrenamiento abierto al público ha marcado el momento de mayor repercusión social.