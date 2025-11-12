Locura total por ver a Argentina entrenar en Elche: agotadas las 20.000 invitaciones

Lucas V. Belmar Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:04 Comenta Compartir

Ver para creer: más de 20.000 seguidores prácticamente llenarán el Martínez Valero este jueves por la mañana para presenciar el entrenamiento de la campeona del mundo Argentina. Esta sesión de trabajo será la última antes de que el combinado albiceleste viaje por la tarde rumbo a Angola, donde el viernes disputará un amistoso.

Las más de 20.000 invitaciones que el Elche puso a disposición de los aficionados en su web se han agotado y son muchos los que se han quedado con las ganas, ya que la cola virtual seguía con centenares de seguidores. Únicamente las zonas de Tribuna y Anillo Tribuna no se han habilitado, además de las primeras filas del estadio por motivos de seguridad.

La selección liderada por Leo Messi está concentrada desde este lunes en Algorfa y, en principio, debía regresar a esta localidad alicantina tras el amistoso en Angola para continuar con más días de entrenamientos, pero finalmente el técnico Lionel Scaloni ha variado los planes y ha liberado a los futbolistas, que regresarán a sus domicilios una vez disputado el partido de Luanda.

La locura por la albiceleste ya ha quedado palpable estos días en Algorfa, ya que cientos de seguidores han jaleado a los campeones del mundo pese a que los entrenamientos eran a puerta cerrada y las medidas de seguridad eran muy importantes. Debido a la expectación generada desde el lunes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió realizar un entrenamiento de puertas abiertas en el Martínez Valero. El espectáculo está servido este jueves por la mañana pese a que no hay puntos en juego. Todo sea por ver a Messi por última vez en la provincia de Alicante.