El propietario del Elche califica de «histórica» la visita de Messi y Argentina al Martínez Valero Bragarnik defiende el precio de las entradas para recibir al Real Madrid: «Es difícil ser justos con todos»

Ismael Martinez Elche Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:33

El Martínez Valero ha sido este jueves el epicentro del fútbol mundial con la visita de la Selección argentina, encabezada por Leo Messi, un acontecimiento que ha reunido a más de 20.000 aficionados y que el propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, ha valorado como «un día histórico para la ciudad y para el club».

El máximo accionista de la entidad franjiverde, presente durante toda la sesión, ha expresado su gratitud a la AFA y ha reflexionado sobre el momento actual del equipo, la presencia de miles de niños en las gradas y la polémica surgida en estas últimas semanas por el precio de las entradas del próximo duelo frente al Real Madrid.

Bragarnik ha subrayado la relevancia de que Elche se convierta en sede de eventos de primer nivel y ha insistido en que el estadio está preparado «para recibir a las grandes selecciones del mundo». Ha recordado que desde su llegada siempre se propuso «trabajar para que el club recuperase su sitio» y se ha mostrado feliz, ya que la ciudad ha vuelto a acoger otra selección internacional en el templo franjiverde: «Estamos demostrando que el Martínez Valero está a la altura de cualquier gran escenario».

La presencia de Messi en el feudo ilicitano ha provocado una afluencia masiva que el propietario del club ha considerado lógica: «Tener al mejor jugador del planeta en tu casa no ocurre todos los días». Bragarnik ha reconocido que esperaban un ambiente así, tanto por parte de la afición del Elche como por la comunidad argentina que reside en la provincia.

La reacción de Messi al ver su camiseta del Elche CF 🤯💚 pic.twitter.com/DyyAfjlFqZ — Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 13, 2025

Uno de los aspectos que más ha emocionado al dirigente ha sido el protagonismo de los más pequeños: «Para los niños es un recuerdo para toda la vida. Yo también pienso en mi hijo: podrán decir que vieron a Leo Messi en directo. Han venido argentinos de todas partes; para muchos, esto es un sueño cumplido».

Respecto al rendimiento deportivo del Elche en este arranque liguero, Bragarnik ha mostrado satisfacción por la imagen del equipo, más allá de los últimos resultados. Ha resaltado que la afición «se identifica con un estilo atrevido, sin miedo», y ha reafirmado su total confianza en Eder Sarabia: «Siempre creí en él, por eso tiene un contrato de dos años. También estoy muy contento con la confección de la plantilla».

Por último, el propietario ha abordado la polémica por el precio de las entradas para el encuentro frente al Real Madrid. Ha defendido la medida señalando que «es difícil ser justos con todos» y ha recordado que el club cuenta con 27.000 abonados, lo que reduce prácticamente a cero los ingresos por ticketing.

Bragarnik ha explicado que incluso en eventos gratuitos, como el entrenamiento de Argentina, se han detectado casos de reventa: «En otras ocasiones hemos vendido entradas a 15 euros y luego aparecen más caras en la reventa. Hoy hemos dejado entrar a toda la gente que estaba fuera, pero siempre existe un límite».