Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 13 de octubre TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Lunes, 13 de octubre 2025, 21:53 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este lunes 13 de octubre.

1 Barcala anuncia la futura ciudad deportiva del Hércules en una parcela de 120.000 m2 en la Albufereta

El alcalde de Alicante Luis Barcala ha anunciado este lunes, en el debate sobre el estado de la ciudad, que el Ayuntamiento está en «conversaciones muy avanzadas» para la construcción de la primera ciudad deportiva del Hércules, una aspiración histórica del club centenario. Barcala ha calificado al Hércules como «el club más representativo y conocido» de Alicante y ha explicado los siguientes detalles del proyecto: «La ciudad deportiva se ubicará en una parcela de 120.000 metros cuadrados en la Albufereta, en las inmediaciones del Club Atlético Montemar, y contará con un estadio para 3.000 espectadores, así como varios campos, una piscina cubierta y un gimnasio». Pincha aquí para leer la noticia completa.

2 Alicante peatonalizará la calle San Vicente para hacer un gran eje cultural desde la Plaza de Toros y Las Cigarreras

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad la puesta en marcha de un nuevo eje peatonal en el centro. La calle San Vicente se despedirá del tráfico en los próximos meses con el objetivo de recuperar su esplendor comercial y continuar la conexión peatonal que une el Mercado Central con la Explanada a través de la avenida de la Constitución. Con este proyecto, se podrá llegar caminando hasta la plaza de Toros. «La peatonalización permitirá devolver el esplendor comercial que tuvo años atrás», ha subrayado el primer edil. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable

La Guardia Civil ha desmantelado un complejo residencial ubicado en suelo no urbanizable e inundable de un municipio de la Vega Baja del Segura, donde se han constatado «graves infracciones urbanísticas, medioambientales y de seguridad». El Instituto Armado ha instruido diligencias contra los propietarios del suelo, gestores, arrendadores y dueños de las casas móviles. En total suman una veintena de investigados, a los que se les ha imputado un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y a dos de ellos se les ha añadido un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por su implicación en el vertido contaminante, según han confirmado desde la Comandancia de Alicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Cae en La Nucía el captador de un grupo criminal dedicado a cometer estafas piramidales por toda España

La Policía Nacional ha arrestado en La Nucía al presunto captador de un grupo delictivo especializado en cometer estafas de carácter piramidal que ha dejado al menos medio centenar de víctimas por todo el territorio nacional, según han confirmado fuentes policiales. El detenido, de 44 años, está acusado de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas

La ciudad de Alicante se prepara para vivir una nueva semana con cortes de luz. En esta ocasión, las interrupciones del suministro se extenderán durante tres días por cuatro barrios, entre este martes y jueves. La compañía eléctrica Iberdrola ha informado que estos cortes de luz, algunos de hasta seis horas, en Alicante se deben a labores y trabajos de mejora y mantenimiento en la red. Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de TODOAlicante y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de TODOAlicante y activa la opción 'Permitir notificaciones'.