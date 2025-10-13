Cae en La Nucía el captador de un grupo criminal dedicado a cometer estafas piramidales por toda España A la red se le atribuye al menos medio centenar de víctimas | La Policía continúa con la investigación y no descarta más perjudicados ni más arrestos

Alejandro Hernández La Nucía Lunes, 13 de octubre 2025, 14:15

La Policía Nacional ha arrestado en La Nucía al presunto captador de un grupo delictivo especializado en cometer estafas de carácter piramidal que ha dejado al menos medio centenar de víctimas por todo el territorio nacional, según han confirmado fuentes policiales. El detenido, de 44 años, está acusado de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

El arresto se ha producido en el marco de una investigación policial, llevada a cabo a lo largo de tres meses por el grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrent (Valencia), a raíz de una denuncia en la que la víctima manifestaba que la organización criminal había contactado con ella a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Según su relato, la red le ofreció pequeñas cantidades de dinero a cambio de escribir reseñas de establecimientos como cebo. Tras obtener su confianza, le instaron a invertir dinero con la promesa de obtener grandes beneficios, realizando varios pagos.

Un entreamado estructurado

Las pesquisas han permitido concretar la estructura de la red criminal a la que pertenecía el detenido, compuesta por varios niveles. En el más alto se situaría el jefe o jefes, probablemente ubicados en el extranjero. En el siguiente nivel se encontraría el captador, quien ofrece dinero a cambio de que las llamadas 'mulas' cedan sus datos para abrir cuentas bancarias y posteriormente transfiere el dinero de las mismas a cuentas extranjeras.

En el tecer nivel se ubica al intermediario entre el captador y las víctimas, y ya en el último nivel a las 'mulas': personas que a cambio de una contraprestación económica ceden sus datos para abrir cuentas bancarias, donde se ingresa el dinero procedente de las estafas.

Tras varias indagaciones, uno de los presuntos integrantes de la organización, que actuaría como captador, fue identificado y posteriormente localizado en un domicilio de La Nucía. Los agentes lo interceptaron cuando se encontraba a bordo de su vehículo, en el que hallaron e intervinieron un maletín con 17 teléfonos móviles, así como 19 documentos de identidad de siete países diferentes falsificados, figurando en todos ellos su fotografía. Por todo ello, fue detenido como presunto autor de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Asimismo, los investigadores registraron también el domicilio del sospechoso, donde se incautaron de otros cuatros terminales móviles más, presuntamente empleados por el arrestado para la comisión de hechos delictivos.

El detenido, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y no se descartan nuevas detenciones ni que surjan nuevas víctimas.