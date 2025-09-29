Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 29 de septiembre TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este lunes 29 de septiembre.

1 Casi una decena de municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases por las lluvias y tormentas este martes

Las cancelaciones de clases y cierre de colegios por las lluvias y tormentas continúan este martes en la provincia de Alicante. Casi una decena de municipios ya han decretado la medida de cara a las próximas 24 horas debido a la situación meteorológica emitida por la Aemet. Pincha aquí para leer la noticia completa.

2 Las tormentas ya acumulan cerca de 110 litros por metro cuadrado en el interior y litoral de Alicante

El episodio de fuertes lluvias de este lunes se ha hecho notar en la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta naranja para toda la provincia por lluvias que ya dejan cerca de 110 litros por metro cuadrado. Los restos del huracán Gabrielle, llegado a la vertiente mediterránea en forma de borrasca postropical, han dejado al territorio a las puertas de una situación «potencialmente peligrosa». Clica aquí para leer la noticia completa.

3 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea

Fly Play ha emitido un comunicado en el que anuncia «el cese inmediato de sus operaciones y la cancelación de todos los vuelos». Los malos resultados de las ventas en los últimos meses han condenado a la aerolínea a pesar de las ofertas lanzadas recientemente para adquirir billetes a precios bajos. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Este municipio de Alicante aumenta casi un 500% las multas por tirar basuras

La huerta de la Vega Baja es un paisaje único, miles de hectáreas con todo tipo de árboles y plantaciones que hacen un pulmón verde para la provincia de Alicante. Sin embargo, hay desaprensivos que no cumplen las ordenanzas a la hora de depositar los restos de poda y residuos tanto vegetales como de otro tipo. Por eso, los municipios se ponen cada vez más serios a la hora de sancionar estas conductas incívicas. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 La 'siembra': la estafa usada por un detenido en Alicante para robar 28.000 euros a jubilados a los que abordaba en el cajero

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años por estafar más de 28.000 euros a personas de avanzada edad mediante el método de la 'siembra'. El varón se acercaba a los jubilados cuando estaban en el cajero y ofrecía su ayuda, momento en el que aprovechaba para observar el PIN y apoderarse, sin que se dieran cuenta, de la tarjeta verdadera. Clica aquí para leer la noticia completa.

