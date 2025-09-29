Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Escombrera ilegal, en imagen de archivo. TA

Este municipio de Alicante aumenta casi un 500% las multas por tirar basuras

El objetivo es «reforzar la protección del entorno rural y preservar el paisaje de la huerta tradicional»

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:02

La huerta de la Vega Baja es un paisaje único, miles de hectáreas con todo tipo de árboles y plantaciones que hacen un pulmón verde para la provincia de Alicante. Sin embargo, hay desaprensivos que no cumplen las ordenanzas a la hora de depositar los restos de poda y residuos tanto vegetales como de otro tipo. Por eso, los municipios se ponen cada vez más serios a la hora de sancionar estas conductas incívicas.

El Ayuntamiento de Catral se ha puesto firme en su «protección del entorno rural y preservar el paisaje de la huerta tradicional». Con este objetivo, el pleno municipal ha aprobado en su sesión del pasado 25 de septiembre la modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, a propuesta del equipo de gobierno, dirigido por el popular Joaquín Lucas.

La nueva normativa establece un aumento de las sanciones por el vertido de escombros, restos de podas y cualquier otro tipo de residuos en la huerta hasta casi un 500%. De esta forma, las multas pasan de 250 euros a 1.400 euros.

Con esta medida, el Ayuntamiento pretende «disuadir y frenar las prácticas incívicas que deterioran el medio ambiente y generan un grave perjuicio económico a las arcas municipales». Actualmente, la retirada de escombros y podas ilegales supone un coste superior a los 2.000 euros por cada escombrera que debe ser recogida por los servicios municipales.

Con esta modificación de la Ordenanza, el Consistorio «reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la protección del paisaje y la mejora de la convivencia ciudadana».

